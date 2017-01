Diretta/ Egitto-Marocco, info streaming video e tv: i precedenti del match. Probabili formazioni, quote e risultato (oggi, Coppa d’Africa 2017 quarti)

DIRETTA EGITTO-MAROCCO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, COPPA D'AFRICA 2017 QUARTI). I PRECEDENTI - Sono tanti i precedenti tra Egitto e Marocco, ma a livello ufficiale le due nazionali non si incrociano addirittura da 11 anni: dobbiamo tornare al 2006 ed è un ricordo dolce per i Faraoni, perchè in quell’edizione di Coppa d’Africa giocata in casa l’Egitto mise le mani sul quinto titolo nella storia, e quello che sarebbe stato il primo di tre consecutivi. La sfida contro il Marocco andò in scene nella seconda giornata del girone: finì 0-0, ma i Faraoni avevano già sconfitto quella Libia con cui invece i Leoni dell’Atlante avrebbero pareggiato a reti bianche, conoscendo l’eliminazione al primo turno. Prima ancora si torna a due partite di qualificazione al Mondiale 2002 (una vittoria del Marocco, un pareggio) mentre in Coppa d’Africa le due nazionali si erano affrontate anche nel 1998, ancora al primo turno: era la terza giornata, le due nazionali erano già qualificate a braccetto ma il Marocco riuscì a fare lo scherzetto, vincendo con un gol al 90’ minuto di Mustapha Hadji e prendendosi il primo posto nel girone. A fare strada sarebbe però stato l’Egitto, che avrebbe vinto il titolo; il Marocco sarebbe uscito ai quarti, battuto dal Sudafrica poi finalista. Altro incrocio in Coppa d’Africa quello del 1986: vittoria egiziana per 1-0 in semifinale, e vittoria della Coppa d’Africa da parte dei Faraoni. Quando l’Egitto incrocia il Marocco finisce per vincere il titolo insomma: succederà anche questa sera? CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI EGITTO-MAROCCO LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPOREALE

FATTORE RENARD - Egitto-Marocco si avvicina: i Leoni dell'Atlante possono senza dubbio dire di avere in panchina un talismano che potrebbe rivelarsi preziosissimo per arrivare fino al titolo di Coppa d'Africa 2017. Hervé Renard, allenatore francese di 48 anni, ha anche una storia travagliata alle spalle: a causa di una squalifica subita quando allenava in Europa era stato costretto ad emigrare in Africa. Qui ha trovato una dimensione da super vincente: nel 2012 ha condotto lo Zambia, già allenato nel biennio 2008-2010 senza grossi risultati, alla storica vittoria della Coppa d'Africa, superando il Ghana in semifinale e la Costa d'Avorio in finale, scatenando una squadra senza troppo talento ma davvero unita e ben messa in campo e realizzando una delle più grandi sorprese di sempre nel torneo. Fallita la difesa del titolo l'anno seguente, nel 2014 ha preso in mano proprio la Costa d'Avorio che con la sua generazione d'oro (Drogba, Salomon Kalou, i fratelli Kolo e Yaya Touré, Gervinho) non era ancora riuscita a vincere il titolo. Detto fatto: nel 2015 gli Elefanti hanno superato il Ghana in finale (ancora ai gironi) colmando il vuoto. Oggi Renard ci riprova con il Marocco: sarà un altro trionfo per il tecnico francese? L'Egittoha altri piani, ma staremo a vedere.

DIRETTA EGITTO-MAROCCO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, COPPA D'AFRICA 2017 QUARTI) - Egitto-Marocco verrà diretta dall'arbitro Eric Otogo-Castane (Gabon) e si gioca a Port Gentil domenica 29 gennaio; alle ore 20 appuntamento con l'ultimo quarto di finale della Coppa d'Africa 2017. Un dentro e fuori da non sottovalutare, una sfida davvero difficile da pronosticare. L'Egitto di Hector Cuper sfida il Marocco nei quarti di finale di Coppa d'Africa. Una sfida davvero affascinante tra queste due nazionali, che tra alti e bassi hanno comunque dato filo da torcere alle concorrenti nei loro gironi.

L' Egitto ha sicuramente sorpreso per la sua solidità difensiva: nessun goal subito e due goal fatti in tre partite, con il fuoriclasse Mohamed Salah che ormai si è acceso. Il Marocco non ha espresso un calcio brillante, nonostante la vittoria per 3-1 contro il Togo.

La nazionale marocchina non sembra avere lo spunto giusto, ma comunque in una gara secca tutto può davvero accadere. Sarà una sfida accesa, un classico che manca ormai da dieci anni. Sarà dunque una sfida carica di aspettative e in grado di regalare tantissime emozioni agli appassionati di questa competizione. Tutto o niente, dentro o fuori. Chissà chi riuscirà a sparigliare le carte in tavola.

Cuper sembra aver già fatto la formazione. In porta confermato El Hadary, portiere esperto vista la sua età ed entrato per via dell'infortunio del collega. Classico 4-2-3-1 per gli egiziani, con Elmohamady sulla destra e Fathi sulla sinistra. Confermati al centro Hegazy e Gabr. Elneny e Hamed andranno invece a formare la diga di centrocampo, che sta rendendo moltissimo in questa competizione. Mohsen sarà invece l'unica punta: la sua forza fisica potrebbe essere determinante ai fini del match. Trezeguet e El-Said, autore del goal vittoria contro l'Uganda, andranno a posizionarsi sulle corsie esterne, con il gioco in mano a Salah. L'egiziano della Roma sta giocando un'ottima competizione e Cuper punta proprio sulle sue qualità.

Formazione quasi fatta anche per il Marocco, che dovrebbe schierare il 4-3-3. In porta va Munir, che non sta sfigurando in questa Coppa, con Mendyl e Saiss sulle corsie laterali. Difesa poggiata sulla solidità di da Costa e Benatia, con Fajr a creare gioco davanti la difesa. Renard sembra aver cambiato le carte in tavola dopo il 3-1 contro il Togo e schiera Boussoufa e El Ahmadi a centrocampo, con En-Nesyri e Dirar a supporto dell'unica punta Bouhaddouz. Il numero 20 del Marocco, oltre che a segnare nel match contro i togolesi, ha sfoderato una grandissima prova anche contro gli ivoriani. Dunque il suo utilizzo in attacco è sicuramente una mossa scontata per Renard: la sua voglia e la sua determinazione hanno sicuramente impressionato in positivo il tecnico del Marocco.

L'uomo chiave in attacco è ovviamente Mohamed Salah: senza gli spazi dove poter correre e andare dunque ad un altro passo, non sarà facile per il numero 10, che ha riscontrato soprattutto nei primi match questo problema. Sarà sicuramente una sfida bloccata, tra due squadre che segnano relativamente poco e che subiscono poco. L'Egitto è il chiaro esempio di ciò e dunque Renard dovrà cercare di arginare la velocità di Salah e ripartire subito in contropiede.

Per Egitto-Marocco l’agenzia di scommesse Snai prevede una vittoria dei Faraoni, ma senza troppo margine: il segno 1 per la vittoria dell’Egitto vale infatti 2,65 contro il 3,00 che accompagna il segno 2 (ovviamente vittoria del Marocco). Il segno X, che contrassegna il pareggio, vi permetterebbe di guadagnare 2,85 volte la cifra che avrete deciso di puntare sulla partita.

Egitto-Marocco sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports, come tutte le partite di Coppa d'Africa: appuntamento perciò sul canale 204 per tutti gli abbonati alla pay tv del satellite, con la possibilità di assistere alla gara anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone con la diretta streaming video attivabile grazie all'applicazione Sky Go.