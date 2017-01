Fiorentina-Genoa/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario e risultato live (oggi Serie A 2017 22^ giornata)

DIRETTA FIORENTINA-GENOA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 22^ GIORNATA) - Fiorentina-Genoa, diretta dall'arbitro Daniele Orsato, si gioca domenica 29 gennaio 2017 alle ore 15.00 e sarà una partita valida per la terza giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. Archiviata la pratica Coppa Italia dopo la sconfitta nel turno dei quarti di finale con la sconfitta di Napoli, la Fiorentina di Paulo Sousa si rituffa nel campionato che nelle prime due gare del girone di ritorno le ha dato due soddisfazioni, ed aspetta al Franchi il Genoa di mister Juric. La gara di andata tra queste due formazioni fu interrotta da un violento nubifragio che si abbattè su Marassi, ripresa nello scorso mese di dicembre e chiusa con il successo dei rossoblù genoani per 1–0, una partita che i viola vogliono assolutamente vendicare.

L’ultimo turno di campionato ha visto la Fiorentina espugnare con merito il terreno del Chievo, battendo la formazione di Maran per 3-0, mentre il Genoa è stato costretto al pari interno dal Crotone, penultimo in classifica e capace di rimontare due volte dopo che il Genoa si era portato in vantaggio. Il pareggio ha comunque interrotto una serie negativa che durava da cinque partite. La Fiorentina con le ultime due vittorie, ed in attesa di giocare il recupero a Pescara, si trova attualmente in ottava posizione, con 33 punti all’attivo, mentre il Genoa staziona più indietro, al 15esimo posto con 24 punti, ed in compagnia del Sassuolo e dei cugini della Sampdoria. Un Genoa che forse, una volta preclusa la possibilità di lottare per le posizioni UEFA, e con le ultime tre posizioni molto distanti, si è forse fatto prendere da un certo rilassamento.

Nella gara giocata al Bentegodi contro il Chievo, battuto solo pochi giorni prima, con difficoltà, in Coppa Italia, la Fiorentina ha fatto certamente meglio ed ha dimostrato anche grande cinismo. La formazione di Paulo Sousa ha in pratica vinto il match con le prerogative da sempre accostate la Chievo, grande praticità, manovra con pochi fronzoli ed anche tanta umiltà dall’inizio alla fine del match, con l’accortezza anche di calciare la palla in tribuna quando serve. Rispetto alla gara giocata a Firenze, la difesa del Chievo soffre molto di più l’attacco della Fiorentina, che pure non aveva Kalinic per squalifica, ma ha fatto molto bene con i suoi giovani Bernardeschi e Chiesa, con quest’ultimo sempre più a suo agio come titolare, ed autore anche della sua prima rete nella massima serie.

Ad inizio partita era la formazione di casa ad avere le migliori occasioni, con Castro e con Meggiorini, ma dopo 18 minuti è la Fiorentina a passare in vantaggio, con una rete di Tello che sfrutta un errore difensivo dell’ex viola, Dainelli. Dopo la reazione dei clivensi la squadra di Paulo Sousa è pericolosa prima con Chiesa e poi con Bernardeschi su punizione. Dopo l’intervallo ancora Fiorentina con Bernardeschi e Babacar che impegnano Sorrentino, poi arriva il rigore per un fallo su Chiesa che Babacar trasforma. Dopo il 2-0 la Fiorentina controlla e rallenta il ritmo, con il Chievo che attacca per cercare di rimettere in piedi la gara, ma viene trafitto ancora una volta da Chiesa al termine di un veloce contropiede.

Nella partita casalinga contro il Crotone il Genoa va in vantaggio due colte, prima con Simeone e poi con Ocampos, ma la formazione calabrese riesce a pareggiare in entrambe le occasioni ed a portarsi a casa un punto. Le due reti della formazione di Nicola vengono segnate dai due difensori centrali, Ceccherini e Ferrari, con il primo che è alla sua prima rete in Serie A. Alla fine un punto ciascuno che non serve a nessuna delle due squadre, visto che il Crotone vede allungare il disavanzo nei confronti dell’Empoli, mentre il Genoa resta nella "terra di nessuno". Nella gara di Marassi Juric perde Rigoni per infortunio e non lo avrà a disposizione nemmeno nella gara del Franchi.

Il suo sostituto, Cofie, però, serve l’assist a Giovanni Simeone, il "Chloito", per la prima rete del Genoa. Ceccherini pareggia per il Crotone in avvio di ripresa, poi il Genoa torna in vantaggio grazie a Ocampos che trasforma un rigore accordato per una spinta su Pandev, entrato poco prima. Alla mezzora della ripresa il pareggio definitivo dei calabresi, ad opera di Ferrari.

In questa partita Paulo Sousa torna ad avere a disposizione Kalinic dopo la squalifica e naturalmente lo schiera in posizione di attaccante centrale nel suo 3-4-2-1 che vede anche la sostituzione, in difesa, di Gonzalo Rodriguez con Tomovic, per un infortunio che terrà fermo l’argentino almeno per due settimane. I due alle spalle di Kalinic dovrebbero essere Bernardeschi ed Ilicic, con quest’ultimo in ballottaggio con Chiesa. Per quanto riguarda il Genoa, Juric ha problemi per il suo centrocampo con un uomo squalificato, Cataldi, e due infortunati, Rigoni e Veloso. Le alternative possibili corrispondono ai nomi di Morosini e Ntcham, mentre in attacco accanti a Simeone, ci saranno Ocampos, sempre in bilico per il passaggio al Milan, e Laxalt, sul quale si era fatta avanti la stessa Fiorentina.

Fiorentina-Genoa, domenica 29 gennaio 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida trasmessa in diretta tv per gli abbonati Sky sul canale 254 (Sky Calcio 4 HD) del satellite, mentre gli abbonati Mediaset Premium potranno collegarsi sul canale Premium Calcio 2. I siti skygo.sky.it e play.mediasetpremium.it si occuperanno invece della diretta streaming video via internet per gli abbonati alle due piattaforme.