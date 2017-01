Giana Erminio-Cremonese/ Info streaming video Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone A)

DIRETTA GIANA ERMINIO-CREMONESE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Giana Erminio-Cremonese verrà diretta dall'arbitro Edoardo Paolini, si gioca alle ore 14:30 di domenica 29 gennaio ed è valida per la 23esima giornata del girone A di Lega Pro 2016-2017. Alla ripresa del campionato dopo la sosta invernale la Cremonese ha incontrato un avversario ostico, il Pro Piacenza, che ha fermato i grigio-rossi sul pareggio, frenandone le velleità di primo posto. La compagine di mister Attilio Tesser tuttavia non si arrende e darà battaglia all'Alessandria fino all'ultima giornata per cercare di ottenere la promozione nel campionato cadetto. Sempre con un pareggio si è aperto il 2017 della Giana Erminio, che ha impattato sul campo del Como.

I biancazzurri sono in lotta per un posto nei playoff di fine stagione e se il campionato chiudesse oggi i battenti avrebbero raggiunto l'obiettivo, visto che stazionano all'ottavo posto in graduatoria. L'allenatore Cesare Albè vorrà tornare al successo, che manca da oltre un mese complice la pausa invernale.

Pertanto la formazione che scenderà sul terreno di gioco dal primo minuto sarà senza dubbio la migliore possibile. Una certezza granitica è rappresentata dal modulo che sarà, come spesso capita dalle parti dello stadio comunale Città di Gorgonzola, il 4-1-4-1. Questo schieramento permette di sfruttare il campo in ampiezza e soprattutto ha la caratteristica di essere malleabile e adattabile alle situazioni.

L'estremo difensore titolare sarà Sanchez, che si posizionerà fra i pali e li difenderà assieme al terzino destro Perico, al terzino sinistro Augello e ai due difensori centrali Montesano e Solerio. L'unico centrocampista di ruolo, che interpreterà i compiti del mediano, sarà Marotta. La linea di trequartisti invece sarà molto folta: sulla fascia destra giocherà l'esterno Chiarello, sulla fascia sinistra l'esterno Iovine e nel mezzo i due fantasisti Pinto e Biraghi, Tutti e quattro fungeranno da supporto all'unica punta Bruno, che è andato in gol nel precedente match contro il Como e spera di ripetersi nel secondo derby nel giro di una settimana.

A grandi linee la Cremonese dovrebbe riproporre l'undici che ha pareggiato qualche giorno fa contro la Pro Piacenza. Non si sono dubbi sul modulo, che sarà ancora una volta il 4-3-1-2. Fra i pali giocherà Ravaglia, sostenuto dai quattro difensori Salviato, Gemiti, Marconi e Redolfi. A centrocampo spazio per il mediano d'interdizione Scarsella, appoggiato nella sua azione dalla mezzala destra Perrulli e dalla mezzala sinistra Pesce. Infine il tiro di attaccanti sarà composto dal trequartista Belingheri e dalle due punte Brighenti e Stanco.

La Cremonese cerca sempre d'imporre il proprio gioco su tutti i campi e non farà eccezione la gara di domenica. Soprattutto la compagine di Tessere cerca con insistenza gli attaccanti, grazie alle qualità tecniche del trequartista Belingheir, abile a trovare pertugi in spazi strettissimi. La Giana Erminio presumibilmente giocherà in contropiede, cercando di cogliere sguarnita la difesa avversaria e di colpire nelle occasioni che dovessero presentarsi. Da tenere d'occhio anche i calci piazzati, che in diverse occasioni hanno deciso i derby.

Le quote del match dello stadio Città di Gorgonzola parlano della Cremonese come della squadra favorita almeno secondo l'agenzia di scommesse Paddy Power, con una quota di 2.30; il pareggio invece paga 3.15, la vittoria dei padroni di casa ha una quota pari a 3.00.

Giana Erminio-Cremonese non godrà di una diretta tv ma, come per tutte le partite di Lega Pro, l'appuntamento è su Sportube.tv per la diretta streaming video: da questa stagione per accedere al servizio e assistere alla partita su PC, tablet o smartphone dovrete pagare una quota in abbonamento.

