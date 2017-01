Infortunio Bonaventura / Milan news, si teme stiramento: servirà un altro colpo di calciomercato? (Ultime notizie, oggi 29 gennaio 2017)

INFORTUNIO BONAVENTURA, MILAN NEWS: SI TEME STIRAMENTO, SERVIRÀ UN ALTRO COLPO DI CALCIOMERCATO? (OGGI, 29 GENNAIO 2017) - Il Milan perde pezzi: Giacomo Bonaventura, che aveva sbloccato la partita contro l'Udinese, si è infortunato nel corso del primo tempo. Dopo aver provato a rientrare in campo, si è dovuto arrendere al dolore. L'esterno rossonero ha riportato un problema muscolare: l'ipotesi che sta prendendo quota negli ultimi minuti è quella di uno stiramento. Una brutta notizia per Vincenzo Montella, che può contare solo su Gerard Delofeu come sostituto, a fronte della cessione di M'Baye Niang. E allora i tifosi rossoneri ora si chiedono se la società interverrà sul mercato per cercare un'alternativa. Prima di lanciarsi in ipotesi, però, è bene attendere i risultati degli esami a cui verrà sottoposto Giacomo Bonaventura. Solo dopo aver chiarito l'entità dell'infortunio sarà possibile capire se l'amministratore delegato Adriano Galliani dovrà ricorrere al mercato di riparazione invernale per far rientrare l'emergenza sulla fascia.

