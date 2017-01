INFORTUNIO DE SCIGLIO/ Ultime notizie, distorsione alla caviglia: oggi gli esami, lesione ai legamenti? (Milan news oggi, 30 gennaio 2017)

INFORTUNIO DE SCIGLIO, MILAN NEWS, DISTORSIONE ALLA CAVIGLIA, DE PAUL: GIALLO GIUSTO. MA... (OGGI, 29 GENNAIO 2017) - L'infortunio di Mattia De Sciglio ha sicuramente portato a numerose critiche nei confronti di Rodrigo De Paul calciatore dell'Udinese che lo ha messo fuori uso con un brutto intervento ed è stato solo ammonito. Il rosso sarebbe stato decisivo anche perchè poi il trequartista dei friulani ha segnato il gol della vittoria della squadra di Gigi Delneri. Nella giornata di oggi, lunedì 30 gennaio 2017, dovrebbero arrivare i risultati degli esami strumentali per De Sciglio che ha riportato un problema alla caviglia dopo il trauma contusivo con il calciatore dell'udinese. Sono stati molti i commenti sul brutto intervento nei confronti di Mattia De Sciglio anche da chi in carriera faceva il difensore e sapeva come entrare senza fare male. Alessandro Costacurta a Sky Sport ha sottolineato: "In diretta si vedeva che era un fallo da dietro. Tanti arbitri in occasioni come questa ammoniscono perchè è una abitudine vedere questi tipi di interventi puniti in questo modo. Per me però è un fallo davvero molto brutto".

INFORTUNIO DE SCIGLIO, MILAN NEWS, DISTORSIONE ALLA CAVIGLIA, DE PAUL: GIALLO GIUSTO. MA... (OGGI, 29 GENNAIO 2017) - Il brutto infortunio di Mattia De Sciglio ha portato a molte polemiche dopo Udinese-Milan. Rodrigo De Paul, autore di una brutta entrata che è costato il ko, ha però parlato alla fine della partita sottolineando che il giallo nei suoi confronto era giusto. Non la pensano così però in molti. Nella moviola su Premium Sport l'ex arbitro Andrea De Marco sottolinea come il fallo in questione: "Aveva tutte le caratteristiche per il cartellino rosso". Dello stesso avviso, sempre negli studi di Premium, è stato Alessio Tacchinardi che ha sottolineato: "Pazzesco che non sia stato espulso De Paul per il fallo su Mattia De Sciglio. Poteva davvero spaccargli una gamba". La pensa così anche l'ex rossonero Giovanni Lodetti che a Milan Tv ha sottolineato: "Non me la prendo mai con l'arbitro, ma un intervento come quello di Rodrigo De Paul su Mattia De Sciglio non può non essere punito con il cartellino rosso".

INFORTUNIO DE SCIGLIO, MILAN NEWS: DISTORSIONE ALLA CAVIGLIA, COSA È SUCCESSO (OGGI, 29 GENNAIO 2017) - Non solo la sconfitta, ma anche gli infortunio di Mattia De Sciglio e Jack Bonaventura fanno temere il peggio per la squadra del Milan, reduce dalla batosta di Udine per 2-1. È andata in vantaggio ma complice gli errori difensivi e la sfortuna negli infortuni, la squadra rossonera ora rischia di venir inglobata dalla parte centrale della classifica, in netta caduta dopo una ottima fine 2016. In più l’incognita per i propri due esterni di sinistra, con Bonaventura a rischio stiramento e il terzino uscito dopo una bruttissima botta subita da De Paul a metà secondo tempo. Momento chiave tra l’altro, il giocatore Udinese solo ammonito dopo il brutto fallo da dietro, resta in campo e pochi istanti dopo colpisce per il 2-1 che stende il Milan. Intanto De Sciglio era uscito poco prima con la sospetta distorsione alla caviglia sinistra, proprio perché toccato duro dall’attaccante dell’Udinese. Ossa rotta (figurate) per i rossoneri che ora dovranno stringere i denti, scoprire le entità degli infortuni e lavorare al massimo per tornare al più presto ai tre punti.

INFORTUNIO DE SCIGLIO, MILAN NEWS: LE PAROLE DI MONTELLA SULLE SUE CONDIZIONI (OGGI, 29 GENNAIO 2017) - Al termine di Udinese-Milan, il tecnico Vincenzo Montella ha fatto anche il punto sull’infortunio occorso a De Sciglio e Bonaventura, i due esterni sinistri del Milan usciti malconci dal campo del Friuli. «Bonaventura? Problema all'adduttore, lo valuteremo nei prossimi giorni. Stesso discorso per De Sciglio: non penso sia qualcosa di grave, ma ha preso una botta importante e verranno effettuati dei controlli», ha spiegato Montella alla fine del match in conferenza stampa. Non ci sono allarmismi al momento ma di certo le condizioni di De Sciglio preoccupano visto che le alternative in queste ultime partite, Calabria e Antonelli, non hanno convinto per nulla in quella zona, spesso scoperti e infilati dai tagli degli esterni avversari. Inoltre, le polemiche in casa Milan fioccano sia per alcune decisioni negli ultimi minuti e sia per il allaccio di De Paul, non espulso e dopo pochi minuti anche match winner.

