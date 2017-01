INFORTUNIO OBI, PROBLEMI MUSCOLARI PER IL CENTROCAMPISTA GRANATA. DENTRO BASELLI (OGGI, 29 GENNAIO 2017) - Appena dopo il gol di Iago Falque in Torino-Atalanta è arrivata una tegola pesante per Sinisa Mihajlovic. Si è infortunato infatti il centrocampista ex Inter Joel Obi. Il calciatore ha riportato un problema muscolare che l'ha portato ad abbandonare immediatamente il campo senza nemmeno provare a rimanere in campo. Lo ha fatto capire con ampi cenni il massaggiatore che entrato per visitare il calciatore ha subito chiamato il cambio. Al posto di Obi così alla metà del primo tempo è entrato Daniele Baselli tra le altre cose ex del match in questione in quanto cresciuto e arrivato a Torino proprio dall'Atalanta. Con questa sostituzione è cambiata nettamente l'inerzia della partita. Il Torino infatti stava letteralmente dominand ed era passato in vantaggio con un gol di Iago Falque di testa su assist perfetto di Barreca. Dopo l'uscita di Obi invece l'Atalanta ha preso il pallino del gioco in mano, andando a sfiorare in più di un'occasione la rete del pareggio che però per il momento non è ancora arrivata.

INFORTUNIO OBI, PROBLEMI MUSCOLARI PER IL CENTROCAMPISTA GRANATA. DENTRO BASELLI (OGGI, 29 GENNAIO 2017) - E' un peccato un infortunio proprio ora per Joel Obi che in carriera ne ha patiti diversi di problemi muscolari. Era infatti per l'ex centrocampista dell'Inter senza dubbio il miglior momento della stagione. Joel Obi infatti era partito in panchina in questa stagione e piano piano nelle ultime settimane aveva conquistato il posto prima di Daniele Baselli che è entrato in campo proprio al suo posto alla mezz'ora della gara Torino-Atalanta. Vedremo quanto starà fuori il centrocampista che in passato più volte ha dovuto interrompere la sua crescita personale proprio per questi continui problemi fisici. A Sky Sport hanno sottolineato come si tratti di un problema muscolare senza riuscire però al momento a dare indicazioni più precise sul problema che affligge il calciatore in questione. Staremo a vedere come andrà la partita che al momento vede i granata avanti uno a zero per un gol di testa di Iago Falque su una grandissima palla messa dentro dalla sinistra dal terzino Barreca.

