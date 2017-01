Livorno-Como/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro girone A)

DIRETTA LIVORNO-COMO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO GIRONE A) - Livorno-Como sarà diretta dall’arbitro Fabio Piscopo della sezione di Imperia, assistito dai guardalinee Andrea Fusco di Torino e Luca Cassarà di Cuneo. Allo stadio Armando Picchi va in scena il match valido per la ventitreesima giornata del campionato di Lega Pro: appuntamento alle ore 16:30 di domenica 29 gennaio 2017. Nel girone B il Livorno sta ancora coltivando speranze di primo posto, in virtù di una serie positiva che non lo vede perdere dal 16 ottobre e vincente da 5 turni; così facendo i labronici sono arrivati a 45 punti, che significa meno 1 dalla Cremonese seconda e meno 8 dalla capolista Alessandria, di scena in contemporanea sul difficile campo dell’Arezzo.

Il Como invece sta vivendo una stagione di alti e bassi, che per il momento si traducono in una posizione di metà classifica: per i lariani 30 lunghezze, una in meno rispetto al poker Giana Erminio-Viterbese-Olbia-Piacenza che delimita la zona playoff.

Per il momento la squadra lombarda può evitare di guardarsi le spalle con preoccupazione, anche se il margine di vantaggio sui playout si è accorciato ad 8 lunghezze. Nel frattempo dal fronte societario le notizie continuano a latitare: anche la seconda asta per evitare il fallimento, tenutasi in settimana, non ha dato esiti ma ne sarà indetta una terza nei prossimi giorni (da una base economica di circa trecentomila euro). Tornando a questioni di campo, il Livorno come detto si presenta a questa giornata in gran forma ed ancora imbattuto in casa: al Picchi gli amaranto hanno ottenuto 7 vittorie e 4 pareggi, subendo solo 8 gol e battendo anche la schiacciasassi Alessandria (2-1 il 30 dicembre).

Il Como ha raccolto 13 punti su 30 in trasferta e solo 3 nelle ultime 5 giornate: domenica scorsa il ritorno al successo è sfumato è sfumato nei minuti di recupero, quando la Giana Erminio è riuscita a pareggiare la rete di Matteo Chinellato. Viste le premesse, i principali bookmaker favoriscono i Livorno: snai.it ad esempio abbassa a 1,75 il segno 1 per la vittoria dei labronici, mentre il segno 2 per il colpo esterno del Como sale a quota 4,75. 3,30 è invece la valutazione corrispondente al segno X per il pareggio finale. Sempre da snai.it riportiamo le quote per le opzioni Under (1,70), Over (2,00), Gol (1,85) e NoGol (1,82).

Per quel che concerne le probabili formazioni di Livorno-Como, i padroni di casa dovrebbero scendere in campo con il modulo 4-4-2. Davanti al portiere Mazzoni i difensori centrali saranno Rossini e Gonelli, affiancati da Borghese in posizione di terzino destro e da Lambrughi sulla fascia sinistra. Centrocampo affidato a Luci e Marchi, mentre Venitucci dovrebbe partire ancora largo sull’out di destra; fascia sinistra allo sloveno Jelenic, davanti Cellini e Maritato che hanno sancito l’ultima vittoria di Carrara (0-2), e che in due hanno prodotto 17 gol in questo campionato (11 Cellini, 6 Maritato).

Solito 3-5-2 per il Como che arriva da una prestazione anche sfortunata, quella di cui sopra contro la Giana Erminio nella quale avrebbe forse meritato di più. In porta Zanotti, mentre il terzetto difensivo sarà composto da Nossa, Briganti e Matteo Fissore. Sulle corsie laterali i fluidificanti Marconi e Cristiani (quest’ultimo in ballottaggio con Sperotto), per vie centrali invece si dovrebbero muoversi Di Quinzio, Fietta e Pessina (in lizza anche il neo arrivato Gabriele Cavalli). Coppia offensiva con Le Noci a sostegno di Chinellato, top scorer di squadra con le sue 6 reti.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Livorno-Como si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest'anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

