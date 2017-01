Lumezzane-Feralpsalò/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live (Oggi, Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA LUMEZZANE-FERALPISALO': INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Lumezzane-Feralpisalò sarà diretta dall'arbitro Ivan Robilotta; per la ventitreesima giornata del girone B di Lega Pro 2016-2017 si gioca domenica 29 gennaio alle ore 14:30. Per i padroni di casa si tratta di un ritorno sui terreni di gioco dopo un mese esatto visto che la settimana passata non sono scesi in campo e non disputano una gara ufficiale dallo scorso 30 dicembre. Inoltre la squadra allenata dal tecnico Luciano De Paola ha visto avvicinarsi pericolosamente il Forlì, che ha conquistato ben quattro vittorie nelle ultime cinque gare di campionato, appaiando i lombardi, avendo però disputato una gara di più.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

La Feralpisalò ha cominciato bene l'anno solare, battendo per 1-0 il Sudtirol grazie ad una rete siglata da Gambaretti nella prima frazione di gioco. Con questi tre punti la squadra è salita al nono posto, che le consentirebbe di disputare i playoff a fine stagione e di tentare l'impervia scalata verso la serie cadetta.

Andiamo adesso ad analizzare nel dettaglio le probabili formazioni che i due rispettivi tecnici sceglieranno per cominciare la gara e per aggredire gli avversari fin da subito. Il Lumezzane si affiderà, come è solito fare, al modulo 4-3-3, alla ricerca di azioni pericolose dalle fasce. Fra i pali i tifosi potranno assistere alla prestazione dell'estremo difensore Pasotti, sorretto dal lavoro dei quattro difensori, che saranno il terzino destro Rapisarda, il primo difensore centrale Tagliani, il secondo difensore centrale Sorbo e il terzino sinistro Bonomo. A centrocampo lo slot di mediano di contenimento non sarà occupato dall'esperto capitano Genevier.

Infatti l'ex calciatore del Siena si è trasferito alla Reggiana e non potrà dare una mano ai suoi ex compagni di squadra. Il suo posto verrà preso da Varas Marcillo, affiancato sulla destra dalla mezzala Arrigoni e sulla sinistra dalla mezzala Calamai. I tre attaccanti saranno Bacio Terracino sull'esterno destro, Russini sull'esterno sinistro e Speziale nel mezzo.

La risposta del Feralpisalò arriverà con il modulo preferito di mister Antonino Asta, vale a dire il 4-3-1-2 con il rombo a centrocampo. Il portiere sarà Livieri, i quattro difensori in linea saranno i due terzini Aquilanti e Allievi e i due difensori centrali Ranellucci e Gambaretti, match winner nell'ultima sfida di campionato come già ricordato poc'anzi. Il centrocampo sarà controllato dal mediano Davi e dalle mezzali Staiti e capitan Bracaletti. Sulla trequarti offensiva galleggerà l'estroso fantasista Guerra, che avrà il compito di premiare i tagli verso l'area dei centravanti Ferretti e Gerardi.



La sfida sarà controllata inizialmente dai padroni di casa, che hanno bisogno di una scossa emotiva per dare una svolta alla propria stagione. Un gol in avvio potrebbe decisamente cambiare l'andamento del match, per questo le difese rimarranno piuttosto concentrate, per non lasciarsi andare ad eventuali distrazioni che potrebbero essere letali.

I calci piazzati potrebbero essere delle situazioni potenzialmente da gol, quindi le marcature dovranno essere ancor più rigide e asfissianti da parte di entrambe le compagini. Sui palloni alti Gerardi è un esperto e la difesa del Lumezzane dovrà cercare spesso e volentieri il raddoppio per evitare complicazioni.

Per scommettere su Lumezzane-Feralpisalò le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci danno le seguenti informazioni: la vittoria del Lumezzane (segno 1) vale 2,55, il pareggio (segno X) è quotato 3,10 mentre la vittoria della Feralpisalò, indicata dal segno 2, vi permetterà di vincere 2,75 volte la somma che avrete deciso di giocare.

Lumezzane-Feralpisalò non godrà di una diretta tv ma, come per tutte le partite di Lega Pro, l'appuntamento è su Sportube.tv per la diretta streaming video: da questa stagione per accedere al servizio e assistere alla partita su PC, tablet o smartphone dovrete pagare una quota in abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

© Riproduzione Riservata.