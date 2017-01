Lupa Roma-Siena/ Info streaming video Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone A)

DIRETTA LUPA ROMA-SIENA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Lupa Roma-Siena, diretta dall'arbitro Alessandro Meleleo, è in programma alle ore 16:30 di domenica 29 gennaio per la 23esima giornata del girone A di Lega Pro 2016-2017. I padroni di casa sono reduci da quattro risultati utili consecutivi, avendo racimolato nell'ultimo mese una vittoria e tre pareggi. La striscia positiva però non è bastata a far risalire la squadra dalla zona playout, dove è tuttora invischiata.

Se dovesse proseguire su questi ritmi la salvezza non dovrebbe essere un problema, visto che altre compagini hanno dimostrato di essere meno avvezze e abituate alla categoria. La Robur Siena dal canto suo sta disputando un campionato al di sotto delle aspettative, I toscani infatti sono ancora in lotta per i playoff, ma viste le premesse avrebbero dovuto insidiare le prime posizioni, dato che l'obiettivo è tornare quanto prima almeno in Serie B.

La squadra di mister David Di Michele si ripresenterà sul terreno di gioco con lo stesso modulo con cui ha pareggiato a reti bianche contro il Tuttocuoio, dovendo però rinunciare all'attaccante Fofana, espulso nel match precedente e pertanto squalificato per la gara in oggetto. Dunque lo schieramento sarà di nuovo il 3-4-1-2, e vedrà posizionarsi fra i pali l'estremo difensore Bremec, protetto dai tre difensori, sul centro-destra Rosati, in posizione centrale Celli e sul centro-sinistra Gigli.

Il ruolo di mediano verrà preso in consegna da La Camera e Baldassin, che giocheranno assieme ai due esterni Mazzarani e Corvesi, schierati rispettivamente sulla fascia destra e sulla fascia sinistra. Il trequartista invece sarà D'Agostino, che cercherà di essere d'appoggio ai movimenti dei due attaccanti centrali, vale a dire Mastropietro e Mancosu.

La Robur Siena utilizzerà un modulo già sperimentato in diverse occasioni dall'allenatore Cristiano Scazzola, ovvero un coriaceo 4-4-2. Il portiere titolare sarà Moschin, sostenuto dal terzino destro Dario D'Ambrosio (fratello di Danilo dell'Inter), dal primo difensore centrale Stankevicius, dal secondo difensore centrale Terigi e dal terzino sinistro Iapichino. A centrocampo giocheranno i due interni Vassallo e Castiglia oltre che i due esterni Grillo e Guerri, schierati rispettivamente sulla fascia destra e sulla fascia sinistra.

A completare la formazione titolare ci saranno i due attaccanti centrali Mendicino e Marotta, che si completano a vicenda essendo una seconda punta sgusciante e una prima punta di peso. Proprio sul centravanti verterà la maggior parte delle azioni offensive del Siena, che quando è passato in vantaggio in stagione ha sempre ottenuto risultati positivi. Quindi l'obiettivo è segnare nei primi minuti, per poi gestire al meglio la gara, decidendo quando premere sull'acceleratore e quando imporre un ritmo meno frenetico.

La Lupa Roma non vorrà di certo piegarsi di fronte al maggior tasso tecnico degli avversari e proverà a vendere cara la pelle utilizzando le proprie armi, che sono la corsa e l'agonismo. Andiamo ora ad analizzare le quote per i segni 1, X e 2 relative al match fra Lupa Roma e Robur Siena. Secondo Paddy Power la vittoria dei laziali vale 2.55 volte , il pareggio 3.10 e la vittoria esterna dei bianconeri 2.60 volte.

Lupa Roma-Siena non godrà di una diretta tv ma, come per tutte le partite di Lega Pro, l'appuntamento è su Sportube.tv per la diretta streaming video: da questa stagione per accedere al servizio e assistere alla partita su PC, tablet o smartphone dovrete pagare una quota in abbonamento.

