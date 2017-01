Marcialonga 2017 / Diretta, la classifica della gara femminile. Streaming video, sci di fondo (oggi, 29 gennaio 2017)

MARCIALONGA 2017, DIRETTA STREAMING VIDEO: LA TOP 5 DELLA GARA MASCHILE (OGGI, 29 GENNAIO 2017). LA TOP 5 DELLA GARA FEMMINILE - La quarantaquattresima edizione della Marcialonga di Fiamme e Fassa, nella sua gara femminile, ha visto trionfare Katerina Smutna. L'austriaca ha superato in classifica le svedesi Britta Norgren e Sara Lindborg. Ecco i primi cinque piazzamenti con i tempi ottenuti dalle atlete: 1 Smutna (2:22.46,4), 2 Norgren (2:22.47,2), 3 Lindborg (2:27.08,6), 4 Slind (2:27.51,1), 5 Dabudyk (2:29.05,2). Per quanto riguarda il light femminile (33 km), queste le prime cinque posizioni in classifica: 1 ZELENKOVA (1:25.27,1), 2 BOLZAN (1:31.19,1), 3 DA ROS (1:33.40,8), 4 BOLZAN (1:36.35,9), POLAKOVA KALALOVA (1:37.33,9)

MARCIALONGA 2017, DIRETTA STREAMING VIDEO: MARATONA SCI DI FONDO E IL PROBLEMA NEVE (OGGI, 29 GENNAIO 2017) - È scattata questa mattina alle ore 9 la Marcialonga 2017, la 44esima edizione della classica maratona di sci di fondo che nello spettacolo delle Dolomiti si snoda tra Mazzin di Fassa e Cavalese per una delle gare dilettantistiche più seguite e praticate dell’inverno italiano. In Trentino come da tradizione, la Marcialonga in corso arriverà a destinazione attorno alle 16 fai questo pomeriggio nella cornice di Cavalese che attende il vincitore e la fiumana di atleti impegnati nei 57 km di sci di fondo, appuntamento classico ogni stagione invernale. Quest’anno il vero problema è rappresentato dalla quasi assoluta mancanza di neve: neve artificiale viene sparata da giorni per permettere alla Marcialonga 2017 di prendere atto, con il bianco della neve sparata si staglia sul marrone dei prati spelacchiati e fangosi delle valli Fiemme e Fassa. Addirittura si è deciso di ridurre il classico percorso di norma a 69 km proprio per evitare i grossi problemi dovuti all’assenza di neve, che per essere le Dolomiti è un fatto davvero eccezionale. I partecipanti si sono lamentati visto che è stato modificato secondo loro troppo il percorso della classica lunga di fondo, ma d’altro canto gli organizzatori hanno optato per mantenere la gara con qualche modifica per renderla comunque percorribile. «La mancanza assoluta di neve e l'incertezza delle previsioni meteo ci hanno indotto a optare per il taglio della distanza», spiega il presidente della competizione, Angelo Corradini. «Quando manca la neve naturale e decidiamo di realizzare per intero un anello tutto artificiale - spiega la direttrice generale Gloria Trettel - andiamo incontro alle proteste di chi si lamenta che in periodo di siccità i camion e i trattori che spostano le tonnellate di neve sono causa di inquinamento dell'aria". "In quel tratto, poi - continua Trettel - siamo costretti a pescare l'acqua dagli acquedotti comunali. Ciò comporta che possiamo produrre una quantità ridotta di neve per scongiurare il rischio di lasciare la popolazione e i turisti senza acqua», si legge stamani su Repubblica.

MARCIALONGA 2017, DIRETTA STREAMING VIDEO: CLASSIFICA LIVE E VINCITORE (OGGI, 29 GENNAIO 2017) - La Marcialonga 2017 giunta alla 44esima edizione nella cornice del Trentino Alto Adige si snoda tra le tappe di Mazzin di Fassa e Cavalese, ma sarà anche possibile per tutti gli appassionati che non hanno potuto prender parte alla gara di sci di fondo, seguirla in tv sulla Rai con una diretta live anche ovviamente sullo streaming dello stesso portale del servizio pubblico. La 44.a edizione della ski-marathon trentina sarà trasmessa da Rai Sport dalle ore 8.00 alle 10.05 e dalle 14.20 alle 16.00. Inoltre, sarà possibile seguire la gara anche in diretta streaming video sul portale Rai Play, disponibile nel link qui sotto. Tra i partecipanti importanti di questa edizione della Marcialonga, su tutti Franco Nones, prima medaglia d'oro olimpica italiana nello sci. Ma anche Manolo Maurizio Zanolla, una vera leggenda dell’arrampicata alpinista e per la prima volta ci sarà anche una atleta paralimpica come Francesca Porcellato. «Ho realizzato il sogno - ha raccontato l'atleta - di partecipare alla rievocazione della storia dello sci di fondo. Quando è nato questo sport ancora non c'erano le carrozzine che consentono oggi a tutti di sciare. Una grande emozione per me indossare un abito d'epoca svedese». Ecco qui tutte le indicazioni per seguire la Marcialonga in diretta con anche le classifiche live per scoprire chi sarà il vincitore di questa 44esima edizione.

