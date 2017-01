Modena-Teramo/ Info streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA MODENA-TERAMO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Modena-Teramo, diretta dall'arbitro Fabio Pasciuta, è valida per la 23esima giornata del girone B di Lega Pro 2016-2017 e si gioca domenica 29 gennaio alle ore 14:30. Le due compagini solo qualche anno fa avrebbero potuto sfidarsi in Serie B. Infatti i teramani erano stati promossi, prima che il giudice sportivo li retrocedesse nuovamente per illecito sportivo. Lo scorso anno la retrocessione del Modena ha fatto sì che il match si svolgesse nella terza serie calcistica italiana per importanza.

Un campionato che, per usare un eufemismo, non sta andando bene per gli emiliani e per gli abruzzesi. Entrambi i team stazionano in zona playout e non riescono a dare una svolta alla stagione. Il Modena nelle ultime uscite ha mostrato qualche barlume di gioco, riuscendo a vincere contro il Gubbio e contro il Feralpisalò. Il Teramo invece arranca e attualmente si trova con soli tre punti di vantaggio dall'ultimo posto, che significherebbe retrocessione diretta fra i dilettanti.

Un piccolo sguardo alle probabili formazioni è necessario, anzi indispensabile, per poter analizzare a fondo il match. Per quanto riguarda i padroni di casa del Modena, l'undici titolare è ormai ben definito e non dovrebbe essere cambiato dal vulcanico allenatore Ezio Capuano, che adotterà il collaudato modulo 3-5-2. In porta ci sarà l'estremo difensore Manfredini, mentre i suoi guardaspalle nella difesa dei pali saranno sul centro-destra Popescu, autore di una doppietta nell'ultima sfida di campionato, nel mezzo Accardi e sul centro-sinistra Cossentino.

A centrocampo i ruoli centrali verranno interpretati da Remedi, che sarà il mediano di contenimento, Laner, che farà la mezzala destra, e capitan Giorico, posizionato nel ruolo di mezzala sinistra. Sulle corsie laterali invece vedremo giocare l'esterno destro Basso, anch'egli protagonista nella precedente sfida con una doppietta, e l'esterno sinistro Minarini. Le due punte centrali dove confluiranno gran parte delle azioni di gioco saranno l'ivoriano Diakite e il ghanese Besea.

Il Teramo non può permettersi ulteriori passi falsi e proporrà un modulo molto offensivo, il 4-3-1-2. Il tecnico Lamberto Zauli si gioca le sue ultime chance, visto che il presidente Campitelli è molto scontento degli ultimi risultati e delle prestazioni. Fra i pali giocherà Calore, coadiuvato dai due terzini Sales e D'Orazio e dai due difensori centrali Capitanio e Speranza. A centrocampo il mediano sarà Bulevardi, le due mezzali invece Ilari e Peterman. Dietro le due punte, che saranno Sansovini e Croce, giocherà il trequartista Carraro.



Sulla carta si tratta di uno scontro diretto alla pari, anche se, considerando le ultime prestazioni offerte, il Modena sembrerebbe favorito. I canarini hanno mostrato un gioco più rodato, finalizzato alla verticalizzazione e al tiro in porta e non ad un possesso palla sterile per far girare a vuoto gli avversari. Il Teramo si affida ai gol del bomber Sansovini, che è uno dei pochi che potrebbe rialzare le sorti di una società che non riesce più a vincere né tanto meno a convincere.

Anche secondo l'agenzia di scommesse Paddy Power il Modena ha molte più probabilità di portarsi a casa l'intera posta in palio. Il successo degli emiliani è quotato da questo bookmaker a 2.15; mentre le quote per il pareggio e per il successo esterno del Teramo corrispondono a 3.25 volte il totale giocato.

Modena-Teramo non godrà di una diretta tv ma, come per tutte le partite di Lega Pro, l'appuntamento è su Sportube.tv per la diretta streaming video: da questa stagione per accedere al servizio e assistere alla partita su PC, tablet o smartphone dovrete pagare una quota in abbonamento.

