Napoli Palermo / Diretta tv e streaming video online: ecco come vedere la partita

NAPOLI-PALERMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA? - Dal punto di vista dei temi in campo, Napoli-Palermo si presenta come una partita molto interessante: il Napoli continua a inseguire lo scudetto e ha una grossa possibilità di far valere il fattore campo in una partita sulla carta abbordabile. L'attacco dei partenopei funziona alla perfezione e il gioco voluto da Maurizio Sarri è forse più fluido anche rispetto alla passata stagione, un'occasione da non perdere prima della tripla sfida contro la Juventus (due in Coppa Italia) e dell'ottavo di Champions League contro il Real Madrid. Il Palermo può approfittare della sconfitt del Pescara a San Siro per fare un passo in più; i rosanero giocano questa partita con il quarto allenatore stagionale in panchina, Diego Lopez dovrà provare a fare la corsa sull'Empoli che però nel frattempo ha già preso più di 10 punti di margine in classifica. Il Napoli parte ovviamente super favorito, vedremo se l'orgoglio dei rosanero sarà sufficiente a fermare la corazzata partenopea.

La diretta streaming video Napoli-Palermo sarà disponibile come sempre sui due supporti Sky Go e Premium Play, riservati ai rispettivi abbonati che potranno attivare le applicazioni senza costi aggiuntivi, seguendo così la partita del San Paolo su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Per quanto riguarda la diretta tv, Napoli-Palermo sarà sui canali Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, disponibili tutti in alta definizione: la telecronaca è affidata a Maurizio Compagnoni che si avvarrà del commento tecnico di Massimo Ambrosini. Da bordo campo arriveranno interventi da parte di Massimo Ugolini e Alessandro Alciato, che cureranno anche le interviste post partita. Sul digitale terrestre invece i canali sono Premium Sport e Premium Sport HD: telecronaca di Pierluigi Pardo con Antonio Di Gennaro che sarà al suo fianco per il commento tecnico, interviste e contributi dal campo di Francesca Benvenuti e Walter De Maggio con la possibilità, sul secondo flusso audio, di ascoltare la telecronaca del tifoso partenopeo con la voce di Raffaele Auriemma.