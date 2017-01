Nizza-Guigamp/ info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario e risultato live (22^ giornata Ligue 1, oggi 29 gennaio 2017)

DIRETTA NIZZA-GUINGAMP: INFO STREAMING VIDEO E TV,ORARIO E RISULTATO LIVE (22^ GIORNATA LIGUE 1, OGGI 29 GENNAIO 2017) – Nizza-Guingamp, diretta dall’arbitro Jerome Miguelgorry,è la partita in programma per oggi 29 gennaio 2017 alle ore 15.00 presso l’Allianz Riviera, e valida per la 22^ giornata di Ligue 1, il massimo campionato francese. Il Nizza di Balotelli ha perso la testa della classifica dopo aver condotto il campionato praticamente dalla prima giornata: nell'ultimo match giocato, quello in trasferta contro il Bastia, è arrivato un altro pareggio, che ha fatto seguito a quello casalingo contro il Metz ed ha certificato lo stato di crisi della squadra di Favre, che non riesce più ad esprimere quel calcio che le ha consentito di issarsi fino al primo posto, mantenuto fino al turno scorso.

Il Nizza spera in una vittoria, che manca ormai dal 18 dicembre, quando contro il Digione era arrivato un 2 a 1 casalingo assai faticoso sia nella forma che nella sostanza. Il Guingamp però non sarà avversario facile, come testimonia il suo quinto posto in campionato con 31 punti, a sei lunghezze dal Lione e quindi in piena corsa almeno per l'Europa League, che sarebbe senza ombra di dubbio un grande risultato.

La situazione degli odierni avversari del Nizza e simile a quella dei ragazzi di Favre, perchè la vittoria manca dal 17 dicembre, quando contro il Paris Saint Germain arrivò una grande vittoria casalinga per 2 a 1 che sembrò lanciare la squadra alla caccia addirittura dell'Europa di Prima Classe, ovvero la Champions League. Invece sono poi arrivati il pareggio per 2 a 2 contro il Metz, la batosta esterna contro il Lorient, che si è imposto per 3 a 1 e ora il pareggio casalingo contro il Rennes, che ha gelato le speranze di recupero sul quarto posto, occupato dal Lione, con una rete di Gourcouff sul finire del match.

Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo, entrambi i tecnici sono ancora alle prese con decisioni difficili da prendere, perchè la posta in palio risulta essere davvero altissima. Le uniche certezze per Favre sembrano essere il ritorno al 4-3-3, modulo utilizzato senza troppo successo all'inizio della stagione, e gli innesti di Belhanda nel tridente e di Koziello in mediana: ll giovane centrocampista dovrà fornire una prestazione convincente perchè questa è una grande occasione dopo un periodo trascorso in panchina.

Antoine Kombouaré, che sta facendo un ottimo campionato alla guida del Guingamp, dovrebbe giocare con il 4-3-3 e la formazione dovrebbe essere la stessa vista all'opera contro il Rennes, con l'unico cambio costituito dall'innesto di De Pauw come attaccante esterno di sinistra al posto di Coco.

Ricordiamo che la partita tra Nizza e Guingamp, valida per la 22^giornata di Ligue1 sarà visibile in diretta tv alle ore 17.00 (quindi con un paio d’ore di differita rispetto al fischio d’inizio) sulla piattaforma a pagamento di Mediaset Premium che trasmetterà l’evento sul canale Premium Calcio 2: sarà altresì assicurata anche la diretta video streaming della partita, possibile tramite l’applicazione Premium Play, riservata però ai soli abbonati al servizio.

