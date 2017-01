PAGELLE NAPOLI-PALERMO (1-1): FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 22^ GIORNATA) - Terminata Napoli-Palermo, ecco il nostro consueto appuntamento con le pagelle: analizziamo migliori e peggiori nella partita che allo stadio San Paolo ha chiuso la giornata di Serie A. La 22^ giornata di Serie A 2016-2017 si chiude con un'altra grande sorpresa: al San Paolo il Napoli non va oltre l'1 a 1 contro il Palermo, buon debutto sulla panchina rosanero per Diego Lopez che a lungo accarezza il sogno della grande impresa. Infatti gli ospiti si portano in vantaggio a inizio gara con l'incornata vincente di Nestorovski (che non segnava da otto gare) a scavalcare Reina per l'1 a 0 degli ospiti. La reazione dei padroni di casa non tarda ad arrivare, Mertens scheggia il pallone sull'incrocio dei pali e Posavec fa di tutto e anche di più per chiudere la porta in faccia agli attaccanti avversari, prima dell'intervallo Maksimovic non trova la porta da ottima posizione su calcio d'angolo. Nella ripresa il canovaccio della gara non cambia, il Napoli a testa bassa per cercare il pareggio, il fortino del Palermo regge fino al 65' quando Posavec, autore di straordinari interventi, non riesce a trattenere un banalissimo tiro senza pretese di Mertens facendosi scappare il pallone tra le mani. Nell'ultimo terzo di gara gli uomini di Sarri provano a completare la rimonta con l'ingresso di Pavoletti che non troverà comunque il modo di rendersi pericoloso o di lasciare il segno in qualche modo. Nel finale il Palermo rimane in dieci per l'espulsione di Goldaniga, autore di un brutto fallo su Mertens, e in superiorità numerica Insigne a un metro dalla porta sbaglia il match point graziando il Palermo che riesce dunque a strappare un pareggio di prestigio al San Paolo, anche se poco importante ai fini della classifica.

VOTO PARTITA 7 - È stata una partita emozionante ed equilibrata fino all'ultimo, grazie al Palermo che non ha avuto paura di giocarsela ed è rimasto sempre in partita concedendo solamente un gol agli avversari. Gli sforzi del Napoli danno i loro frutti solamente per evitare la sconfitta, non arriva invece la vittoria. VOTO NAPOLI 5,5 - Mezza uscita a vuoto per i padroni di casa che si fanno sorprendere dalla partenza sprint degli ospiti che si portano inaspettatamente in vantaggio. Nella ripresa gli uomini di Sarri pareggiano solamente grazie all'infortunio di Posavec, polveri bagnate per Insigne e Callejon che non trovano la porta da distanza molto ravvicinata. Rinviato l'aggancio al secondo posto con l'Inter che si avvicina pericolosamente. CLICCA QUI PER LE PAGELLE DEL NAPOLI VOTO PALERMO 6 - Grande reazione d'orgoglio per i rosanero, buona la prima in panchina per Diego Lopez che strappa un pareggio di peso al San Paolo, anche se ai fini della corsa salvezza i tre punti sarebbero stati sicuramente molto più utili. CLICCA QUI PER LE PAGELLE DEL PALERMO VOTO ARBITRO CELI 7 - Arbitraggio ineccepibile da parte del direttore di gara che non sbaglia nulla, sacrosanta l'espulsione di Goldaniga che entra a piedi uniti su Mertens.

PAGELLE NAPOLI-PALERMO: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 22^ GIORNATA - PRIMO TEMPO) - Eccoci qui come al solito per i voti relativi al primo tempo di Napoli-Palermo. Primi quarantacinque minuti sorprendenti al San Paolo con il Napoli che va al riposo sotto di un gol contro il nuovo Palermo di Diego Lopez. Davanti a uno stadio gremito (circa 45 mila spettatori) Nestorovski (6,5) gela i padroni di casa realizzando in apertura la rete con la quale porta in vantaggio la formazione rosanero. Immediata la reazione dei padroni di casa con Hamsik (6) che serve un cioccolatino a Callejon (6) con lo spagnolo capace di sbagliare a porta vuota, poco dopo Mertens (6,5) colpisce l'incrocio dei pali con la complicità di Posavec (7) che devia il pallone sul legno. Nei minuti successivi sale in cattedra il portiere del Palermo che sbarra la strada nuovamente a Mertens e poi a Callejon. Prima dell'intervallo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Maksimovic (6) colpisce di testa il pallone a poca distanza dalla porta ma la sua conclusione è da dimenticare. Gonzalez (6) si immola per murare Mertens che cercava di inquadrare la porta. VOTO NAPOLI 6 - I padroni di casa vengono colpiti a freddo dagli avversari, andando vicino al pari in più occasioni. Ma oggi la fortuna non sembra dalla parte dei partenopei. MIGLIORE NAPOLI: MERTENS 6,5 - Il più attivo di tutti nelle fila del Napoli, il belga non trova il gol per la strenua opposizione di Posavec e Gonzalez. PEGGIORE NAPOLI: HYSAJ 5,5 - Sull'azione del gol di Nestorovski non va a stringere su Rispoli che fornisce l'assist vincente con il cross proveniente dalla fascia destra. VOTO PALERMO 6,5 - Nel giro di pochi giorni Diego Lopez sembra essere già riuscito a dare la sua impronta alla squadra: grazie all'atteggiamento positivo e a un po' di fortuna i rosanero sbloccano la contesa. MIGLIORE PALERMO: POSAVEC 7 - Nestorovski porta in vantaggio la squadra, l'estremo difensore rosanero salva il risultato con i suoi interventi. PEGGIORE PALERMO: BRUNO HENRIQUE 5,5 - Arriva quasi sempre in ritardo sul pallone fino a prendere il giallo. (Stefano Belli)