PAGELLE SAMPDORIA-ROMA (3-2): FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 22^ GIORNATA) - Eccoci a Sampdoria-Roma e al solito appuntamento con le pagelle finali della partita: analizziamo migliori e peggiori della sfida di Marassi. La Roma scivola al Ferraris e perde contatto dalla Juventus capolista che a Reggio Emilia fa il proprio dovere contro il Sassuolo, cosa che invece non riesce ai giallorossi sconfitti per 3 a 2 dalla Sampdoria che si prende la rivincita del match d'andata, quando i blucerchiati persero con lo stesso punteggio all'Olimpico. In virtù di questi risultati la formazione di Spalletti scivola a -4 con i bianconeri che devono ancora recuperare la gara contro il Crotone. Andiamo però a riavvolgere il nastro: parte bene la Roma che sblocca subito la contesa con Bruno Peres sulla respinta non impeccabile di Puggioni sulla prima conclusione di Palmieri, ma gli ospiti non riescono a imporre la propria supremazia territoriale in campo, gli uomini di Giampaolo reagiscono e pareggiano i conti con Praet che non lascia scampo a Szczesny. Nella ripresa arriva il quindicesimo centro in campionato di Dzeko che su assist di Palmieri riporta avanti la Roma, sembra la svolta del match e invece Giampaolo effettua la mossa decisiva con l'inserimento di Schick che al primo pallone toccato firma la rete del momentaneo 2-2 e poi si procura la punizione che Muriel renderà oro piazzando il pallone sotto l'incrocio dei pali (con la deviazione di Nainggolan). Punteggio ribaltato al Ferraris, inutili gli sforzi dei giallorossi nel finale con il gol annullato a Dzeko che in pieno recupero viene atterrato in area da Bereszynski, ci sarebbero gli estremi per il penalty ma l'arbitro non interviene per un presunto fuorigioco del bosniaco in realtà inesistente. Fatto sta che la Roma esce sconfitta dal Ferraris e rallenta di colpo palesando troppe carenze in difesa, reparto che finora si era dimostrato invalicabile.

VOTO PARTITA 7,5 - Girandola di emozioni al Ferraris con la Sampdoria che annulla due svantaggi e poi mette la freccia nell'ultimo terzo di gara condannando la Roma alla quinta sconfitta in campionato. VOTO SAMPDORIA 7 - Nonostante il gol a freddo gli uomini di Giampaolo reagiscono nel migliore dei modi rimettendosi quasi subito in carreggiata, ancora più veemente la reazione sull'1-2 di Dzeko, i blucerchiati ribaltano la situazione e portano a casa tre punti pesantissimi. CLICCA QUI PER LE PAGELLE DELLA SAMPDORIA VOTO ROMA 5,5 - Brutto incidente di percorso per i giallorossi che oggi sono mancati in difesa, reparto che si era rivelato la chiave degli ultimi successi di Spalletti. Troppi varchi concessi ai blucerchiati che hanno saputo approfittarne, inutili i gol di Dzeko e Bruno Peres: senza Manolas anche Rudiger e Fazio faticano, e adesso la vetta è lontana quattro punti, con la Juve che ha anche una partita in meno. CLICCA QUI PER LE PAGELLE DELLA ROMA VOTO ARBITRO (MAZZOLENI) 5,5 - Nessun dubbio sul gol annullato a Dzeko all'85', il bosniaco è partito nettamente in fuorigioco. Madornale l'errore a tempo scaduto quando non punisce il fallo di Berezsynski su Dzeko dentro l'area, il rigore andava concesso perché il bosniaco era in posizione regolare, semmai era Totti a essere in fuorigioco ma il numero 10 giallorosso non ha preso parte all'azione.

PAGELLE SAMPDORIA-ROMA: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 22^ GIORNATA - PRIMO TEMPO) - Ecco i voti di Sampdoria- Roma alla fine del primo tempo.Primi quarantacinque minuti equilibrati al Ferraris con Sampdoria e Roma che vanno al riposo sul punteggio di 1-1. Ottimo inizio da parte dei giallorossi che sbloccano subito la contesa con Bruno Peres (7), male Puggioni (6) che non respinge a regola d'arte la conclusione iniziale da fuori area di Emerson Palmieri (6). La gara sembra mettersi in discesa per gli uomini di Spalletti ma i padroni di casa reagiscono nel migliore dei modi con Szczesny (6,5) che deve compiere gli straordinari per fermare Bruno Fernandes (6) lanciato a rete, ma è solo questione di tempo prima che i blucerchiati pareggino i conti con Praet (7), al suo primo gol in Italia. Oggi la formazione di Spalletti sembra ballare un po' troppo in difesa (punto forte della squadra capitolina), prima dell'intervallo Puggioni nega la doppietta a Bruno Peres e poi salva sulla linea neutralizzando il tentativo di Rudiger (6), autore anche di un fallo in attacco.

VOTO SAMPDORIA 6 - I blucerchiati vanno subito sotto e non si perdono d'animo annullando lo svantaggio contro una squadra che di solito concede pochissimo agli avversari. MIGLIORE SAMPDORIA: PRAET 7 - Bagna una prestazione finora da incorniciare con il suo primo gol in Serie A. PEGGIORE SAMPDORIA: TORREIRA 5,5 - Gestisce male il pallone, tanti piccoli errori da parte del numero 34 blucerchiato che si fa anche ammonire.

VOTO ROMA 6 - Partono benissimo i giallorossi che sbloccano subito la contesa ma non danno continuità alla loro prestazione col passare dei minuti, venendo anche rimontati dagli avversari. MIGLIORE ROMA: BRUNO PERES 7 - Un rullo compressore sulla fascia destra, si toglie anche la soddisfazione di firmare la rete del momentaneo 1 a 0. PEGGIORE ROMA: DE ROSSI 5,5 - Non è ancora entrato pienamente in partita, molti palloni persi o toccati male. (Stefano Belli)