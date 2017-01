Padova-Fano/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live (Oggi, Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA PADOVA-FANO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Padova-Fano, diretta dall'arbitro Davide Miele domenica 29 gennaio 2017 alle ore 18.30, sarà una sfida valevole per la quarta giornata di ritorno nel girone B del campionato di Lega Pro. Sfida particolarmente delicata per i veneti che accarezzano ancora la speranza di poter lottare per il salto in cadetteria: il campionato è iniziato però con il piede sbagliato per i biancoscudati, battuti sul campo del Forlì sempre più in netta ripresa. Il Padova è scivolato così al quarto posto subendo il sorpasso del Pordenone, staccandosi di tre punti dal Parma secondo e soprattutto di sei dal Venezia capolista. I veneti non potranno dunque sbagliare in questo impegno casalingo contro l'attuale fanalino di coda del raggruppamento: dopo la sconfitta subita in casa contro l'Albinoleffe, infatti, il Fano è ultimo in classifica e se il campionato fosse finito sarebbe condannato alla retrocessione diretta in Serie D.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO



Per i marchigiani sono attualmente tre i punti di distanza dal Teramo penultimo, e nelle ultime nove partite sono stati solo tre i punti conquistati. Troppo pochi per non veder scappar via dirette concorrenti per la salvezza come lo stesso Forlì. Ora il Fano si trova a dover affrontare una difficilissima trasferta allo stadio Euganeo, con un'unica vittoria esterna finora alle spalle in questo campionato, quella ottenuta a Mantova lo scorso 12 novembre.

Ecco le probabili formazioni che si troveranno di fronte nel tardo pomeriggio di domenica. Il Padova scenderà in campo con Bindi tra i pali ed una linea difensiva a tre composta da Michele Russo, dal brasiliano Emerson e da Cappelletti. Centrocampo a cinque con Mandorlini, Dettori e Mazzocco che si muoveranno per vie centrali, mentre Madonna sulla fascia destra e Favalli sulla fascia sinistra saranno impiegati come esterni laterali. L'altro brasiliano Neto Pereira farà coppia con Altinier sul fronte offensivo.

Risponderà il Fano con una difesa a tre composta da Zullo, Zigrossi e Ferrani davanti all'estremo difensore Andrenacci. Bellemo, Gualdi e Gabbianelli giocheranno come centrali in una linea di centrocampo a cinque in cui i due esterni di fascia saranno Cazzola a destra e Lanini a sinistra. Masini e Melandri giocheranno invece in coppia in attacco.



Le due squadre si affronteranno utilizzando gli stessi moduli: 3-5-2 sia per Oscar Brevi, alla guida del Padova, sia per Agatino Cuttone, che proprio in settimana ha rilevato Giovanni Cusatis sulla panchina del Fano. Il club marchigiano ha ritenuto infatti opportuno arrivare ad una svolta dopo la serie nera che ha portato la squadra in fondo alla classifica nel girone B di Lega Pro. Per il Padova sarà fondamentale non perdere punti per la seconda volta consecutiva contro una formazione di bassa classifica: il Fano dovrà senza dubbio lavorare per cercare di risalire in una situazione non ancora compromessa, ma la vittoria per i granata manca proprio dal blitz di Mantova di oltre due mesi fa: urge un'inversione di tendenza per la salvezza.



Netta la differenza in classifica, nette le quote dei bookmaker che fissano a 1.33 con Bet365 il successo interno del Padova, mentre l'eventuale colpaccio esterno del Fano moltiplicherebbe per 10.00 secondo Paddy Power la posta scommessa. Betclic propone invece a 4.60 la quota per l'eventuale pareggio. Padova-Fano non godrà di una diretta tv ma, come per tutte le partite di Lega Pro, l'appuntamento è su Sportube.tv per la diretta streaming video: da questa stagione per accedere al servizio e assistere alla partita su PC, tablet o smartphone dovrete pagare una quota in abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

© Riproduzione Riservata.