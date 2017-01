PAGELLE CAGLIARI-BOLOGNA (1-1): FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 22^ GIORNATA) - Finisce in parità la sfida del Sant'Elia tra il Cagliari e il Bologna, una gara decisa dai due centravanti, Destro, che ha sbloccato il risultato al 68' sfruttando al meglio l'ottimo assist di Krejci, e Borriello che invece ha deciso l'incontro al 92' quando, dopo essersi fatto stendere al limite dell'area da Krafth, ha segnato con un potente tiro che non ha lasciato scampo all'ottimo Mirante. Il Bologna ha chiuso la gara in 9 uomini per le espulsioni del neo-entrato Viviani all'88' e del terzino svedese reo di aver commesso il fallo che ha di fatto deciso il punteggio finale.

VOTO CAGLIARI 6: Dopo un bellissimo primo tempo nel quale i sardi avrebbero ampiamente meritato il vantaggio, i padroni di casa sono spariti dal campo dopo aver incassato il gol di Destro dimostrando di non avere le energie viste le tante assenze. Bomber Borriello però è riuscito ad inventarsi una magistrale punizione che ha regalato un punto ormai inaspettato ma che è assolutamente meritato per quanto visto in campo. CLICCA QUI PER LE PAGELLE DEL CAGLIARI VOTO BOLOGNA 6: Dopo aver sofferto nel corso del primo tempo, gli emiliani hanno trovato il vantaggio grazie ad una bellissima azione avviata dal neo-entrato Verdi che però ha sulla coscienza la clamorosa occasione da gol che ha sprecato nel finale quando avrebbe potuto chiudere la sfida. CLICCA QUI PER LE PAGELLE DEL BOLOGNA VOTO SIG. PAIRETTO (ARBITRO) VOTO 6,5: Direzione di gara assolutamente perfetta fino all'88' quando ha espulso direttamente Viviani che ha commesso un fallo su Tachtsidis che poteva costare al massimo un cartellino giallo.

PAGELLE CAGLIARI-BOLOGNA: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 22^ GIORNATA - PRIMO TEMPO) - Eccoci ai voti del primo tempo di Cagliari-Bologna: le pagelle dei 45 minuti allo stadio Sant'Elia con migliori e peggiori della partita. Massimo Rastelli schiera il suo Cagliari col 4-3-1-2 con Rafael (voto 6) preferito ancora una volta tra i pali a Gabriel, il rientrante Bruno Alves (voto 6) e Ceppitelli (voto 5,5) sono i due centrali affiancati da Pisacane (voto 6) e Capuano (voto 6), preferito a Murru, sulle corsie laterali. Il greco Tachtsidis (voto 6,5) è il regista della formazione sarda, con Dessena (voto 6) e Isla (voto 6), avanzato sulla linea mediana viste le tante assenze, interni di centrocampo che coprono le spalle al fantasista della squadra Di Gennaro (voto 6) che ha il compito di innescare il duo d'attacco Borriello (voto 6,5)- Sau (voto 6,5). Roberto Donadoni punta sul suo tradizionale 4-3-3 con Mirante (voto 7) estremo difensore protetto da una linea a quattro che da destra a sinistra è formata da Krafth (voto 6), Oikonomu (voto 5,5), Maietta (voto 5,5) e Masina (voto 5,5). Il reparto centrale, orfano dell'uomo del momento Dzemaili, oggi è composto da Pulgar (voto 5,5), Nagy (voto 5) e Donsah (voto 5,5) che ha quindi vinto il ballottaggio con Viviani. Destro (voto 5,5) guida come sempre l'attacco felsineo coadiuvato dagli esterni Krejci (voto 6) e Di Francesco (voto 5) preferito a Verdi non ancora al meglio della condizione.

VOTO CAGLIARI 6,5: La squadra di casa ha iniziato alla grande sfiorando il vantaggio almeno quattro volte nel giro di pochi minuti. Dopo il forcing i sardi hanno un pò abbassato il ritmo gestendo comunque la gara senza correre pericoli. MIGLIORE CAGLIARI SAU VOTO 6,5: L'attaccante è stato schierato da Rastelli sull'out di sinistra da dove sono nati quasi tutti i pericoli per la difesa ospite come quando con una grande azione personale ha centrato in pieno il palo a Mirante ormai battuto. Spettacolare il controllo volante col quale ha superato il portiere emiliano quando ha poi sfiorato il palo a porta vuota da posizione defiliata. PEGGIORE CAGLIARI CEPPITELLI VOTO 5,5: Riesce a controllare Destro ma si fa notare soprattutto in fase di impostazione per i tanti errori commessi. Inspiegabile il tiro tentato da quasi 40 metri che è finito fuori dallo stadio.

VOTO BOLOGNA 5,5: Dopo un avvio di gara davvero sofferto nel quale hanno rischiato di capitolare più volte, gli emiliani hanno preso un pò coraggio anche per il calo dei sardi cercando di affacciarsi nella metà campo avversaria. MIGLIORE BOLOGNA MIRANTE VOTO 7: E' riuscito a reggere l'urto dei padroni di casa che hanno cercato la via del gol in almeno quattro occasioni nel giro di pochi minuti nelle quali ha dimostrato di essere sempre reattivo ed attento. PEGGIORE BOLOGNA NAGY VOTO 5: E' stato travolto dalla corsa e dalla voglia dei padroni di casa che gli hanno sempre impedito di mettere in mostra le grandi qualità mostrate nel girone di andata. (Marco Guido)