PAGELLE FIORENTINA-GENOA (3-3): FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 22^ GIORNATA) - Ecco puntuali dopo il triplice fischio finale le nostre pagelle per la partita tra Fiorentine e Genoa, terminata per 3-3, valida nella 22^ gironata del campionato di Serie A 2016-2017. Andiamo quindi subito a scoprire tutti i voti dati ai giocatori oggi in campo. Giovanni Simeone trascina il Genoa al pareggio nella pirotecnica sfida del Franchi contro la Fiorentina. Viola avanti di due gol con Ilicic e Chiesa, il grifone rientra in gara con il cholito, pareggia con Hiljemark e viene sorpassato con Kalinic. Nel finale, su calcio di rigore, i liguri gonfiano la rete ancora con Giovanni Simeone. Sei gol e tante emozioni, al Franchi alla fine trionfa l'equilibrio.

VOTO FIORENTINA 6 I toscani controllavano la gara, ma non sono mai stati in grado di chiuderla. Il tre a tre profuma di beffa. CLICCA QUI PER CONOSCERE I VOTI DEI VIOLA

VOTO GENOA 6,5 Rossoblu determinati, mai arrendevoli. Si trascinano al pareggio con un gran Simeone. CLICCA QUI PER SCOPRIRE I VOTI DEI GRIFONI

VOTO ORSATO 7 Tiene in pugno la gara, legge bene l'azione del rigore assegnato ai rossoblu.

PAGELLE FIORENTINA-GENOA: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 22^ GIORNATA - PRIMO TEMPO) - Eccoci all'appuntamento classico con le pagelle del primo tempo: in Fiorentina-Genoa analizziamo migliori e peggiori in campo nei primi 45 minuti. Fiorentina avanti col minimo sforzo alla fine del primo tempo contro il Genoa di Ivan Juric. Il risultato si sblocca dopo appena sedici minuti di gioco, grazie ad una giocata dello sloveno Ilicic che insacca con un tiro cross dalla destra. La difesa rossoblu sembra in gran difficoltà e concede ampi spazi agli attaccanti di casa. I toscani sciupano con Chiesa la possibilità di portarsi sul due a zero, con una fucilata che viene respinta direttamente dalla traversa. I ragazzi di Sousa continuano a macinare gioco, pur non premendo sull'acceleratore. Il Genoa prova a limitare i danni e riesce a prendere le misure alle iniziative dei toscani. Attorno al trentacinquesimo i rossoblu si fanno vedere in avanti con Simeone, che prova ad agganciare un cross dalla destra ma spedisce fuori dallo specchio. Nel finale il cholito commette fallo in area, nel tentativo di una sforbiciata ambiziosa.

VOTO FIORENTINA 6,5 Viola poco spettacolari ma efficaci. Uno a zero col minimo sforzo. MIGLIORE FIORENTINA Ilicic 6,5 Il gol, per ora decisivo, gli vale il premio di migliore in campo. PEGGIORE FIORENTINA Borja Valero 6 Contributo minino da parte del centrocampista dei toscani.

VOTO GENOA 4,5 Grifone fragile in fase difensiva e quasi mai pericoloso davanti. MIGLIORE GENOA Taarabt 6 Il marocchino è intraprendente e prova ad accendere un po' di luce in attacco. PEGGIORE GENOA Munoz 4 Non si capisce con Lamanna sul cross di Ilicic e regala l'uno a zero ai viola. (Jacopo D'Antuono)