PAGELLE SASSUOLO-JUVENTUS (0-2): FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 22^ GIORNATA) - Ecco le pagelle finali di Sassuolo-Juventus con i voti a tutti i protagonisti della partita al Mapei Stadium. La Juventus vince, convince e allunga. Tutto bene per Allegri, tranne il mancato saluto di Dybala al momento del cambio... Polemiche a parte, capolista sempre più solidamente in vetta, vista la contemporanea sconfitta della Roma a Genova: a Sassuolo 0-2 bianconero, grazie ai colpi di Higuain e Khedira, ancora una volta in avvio, a far calare il sipario sulla contesa con un'oretta abbondante di anticipo!

VOTO SASSUOLO 5 – Una sola vera occasione da gol in 90 e passa minuti, troppo poco. Anche se la Juve in questo momento è difficilmente contenibile e superabile CLICCA QUI PER LE PAGELLE DEL SASSUOLO VOTO JUVENTUS 7,5 – Secondo tempo di controllo, dopo l'ormai abituale prima frazione decisiva per stroncare le velleità avversarie. Di questo passo di rischia la noia... CLICCA QUI PER LE PAGELLE DELLA JUVENTUS VOTO SIG. DOVERI (ARBITRO) 6 – Qualche imprecisione, che non influenza mai il risultato. Tanti i falli fischiati, partita spigolosa, per lui c'è comunque la sufficienza

PAGELLE SASSUOLO-JUVENTUS: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 22^ GIORNATA - PRIMO TEMPO) - Ecco le pagelle del primo tempo di Sassuolo-Juventus, con i voti a migliori e peggiori fino a qui al Mapei Stadium. Dopo un primo tempo solido, determinato e che sprizza superiorità evidente, la Juve è sullo 0-2 al Mapei Stadium, per effetto dei gol di Higuain e Khedira. Avvio letale, come spesso succede in positivo alla Juventus e in negativo al Sassuolo, anche stavolta: i bianconeri sono la squadra che segna di più nei primi minuti delle partite e allora non sorprende il sigillo di Higuain (voto 6,5), servito alla grande da Alex Sandro (voto 6,5) al minuto 9. I neroverdi, che sono di contro la squadra con più reti incassate nel primo quarto d'ora delle sfide, allungano il periodo di "debolezza" difensiva fino al 24°, quando Khedira (voto 6,5) porta Allegri sullo 0-2: azione perfetta di Mandzukic (voto 7) al cross, Dybala (voto 6,5) al velo e del tedesco, che deposita alle spalle di Consigli con il destro. Saracinesca abbassata o quasi, in netto anticipo, viste le difficolà evidenti del Sassuolo ad innescare Matri (voto 5,5), con Berardi e Politano (voto 5,5 anche per loro), sempre raddoppiati e chiusi dall'attentissima difesa juventina. Sensazione di impotenza già denotata in altri confronti, dagli avversari della Juve; gara decisa o giù di lì, in vista di un secondo tempo che appare molto agevole, per i campioni d'Italia in carica.

VOTO SASSUOLO 5 – Troppo poco efficace in avanti, troppo sbadato dietro: marcature labili, imbucate avversarie spesso letali... insomma giusto lo 0-2 MIGLIORE SASSUOLO AQUILANI VOTO 6 – Prova a prendersi qualche licenza più dei giovani compagni ma non può bastare. Sufficienza stiracchiata PEGGIORE SASSUOLO CANNAVARO VOTO 4,5 – Disastroso sul gol di Khedira, quando regala palla a Higuain; male anche sulla prima rete del Pipita, assieme ad Acerbi

VOTO JUVENTUS 8 – Allegri si agita in panchina e fa il perfezionista, ma c'è poco da sceneggiare: come era chiaro da quest'estate, se la Juve mette in campo tutti i suoi singoli migliori, vince di inerzia contro chiunque, in Serie A MIGLIORE JUVENTUS PJANIC VOTO 7,5 – Regia finalmente geniale, essenziale, precisa per ogni azione di squadra. Dopo i balbettii di inizio anno, adesso si è sbloccato PEGGIORE JUVENTUS BUFFON VOTO 6 – Un solo tiro verso la sua porta, quello di Pellegrini al minuto 45. Pomeriggio di enorme serenità (Luca Brivio)