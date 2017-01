PAGELLE TORINO-ATALANTA (1-1): FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 22^ GIORNATA) - Torino-Atalanta termina con il risultato di 1-1. I migliori in campo sono stati Iago Falque e Hart per i granata e Gomez e Spinazzola per la formazione ospite. Hanno deluso, invece, Ljajic e Kurtic.

VOTO PARTITA 7 - Ritmi altissimi in una gara molto divertente. Da segnalare diverse occasioni, da una parte e dall'altra. VOTO TORINO 5,5 - Ennesima gara gettata al vento. I granata iniziano bene, passano in vantaggio, poi subiscono la rimonta avversaria. CLICCA QUI PER LE PAGELLE DEL TORINO VOTO ATALANTA 6,5 - Colpita quasi a freddo, la formazione bergamasca si è presto riorganizzata e ha sfiorato la rimonta. CLICCA QUI PER LE PAGELLE DELL'ATALANTA VOTO ARBITRO (Damato) 6 - Gara di facile lettura. Conduzione senza errori.

PAGELLE TORINO-ATALANTA: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 22^ GIORNATA - PRIMO TEMPO) - Ecco le pagelle del primo tempo di Torino-Atalanta, 1-0 al termine del primo tempo. Il Torino cerca la prima vittoria stagionale del 2017 contro un'Atalanta in condizione smagliante. I granata non vincono dal 22 dicembre (1-0 al Genoa), e da inizio gennaio a oggi, hanno ottenuto due sconfitte (di cui una in Coppa Italia) e altrettanti pareggi. Mihajlovic, che la scorsa settimana era letteralmente infuriato con i suoi uomini dopo il ko di Bologna, ha chiesto impegno e grinta. Contro questa Atalanta, sarà però un'impresa molto complicata. I bergamaschi viaggiano con una media punti da Europa League e sono sesti in campionato, a sei punti addirittura dall'utopico terzo posto. Diamo subito un'occhiata alle due formazioni, iniziando dal Torino. I padroni di casa si schierano con il solito 4-3-3: De Silvestri e Barreca sono i terzini, mentre Obi, Valdifiori e Benassi formano la mediana. In attacco Belotti è affiancato da Ljajic e Iago Falque. Nell'Atalanta, priva dello squalificato Gasperini, sostituito in panchina da Gritti, Gomez e Petagna compongono il tandem offensivo davanti al trequartista Kurtic. Freuler e Grassi sono i titolari di centrocampo, con Spinazzola e Conti ad agire sugli esterni. In difesa, assieme a Caldara, troviamo Toloi e Zukanovic. Pronti, via. Il Torino parte a mille all'ora e si rende subito pericoloso al 5': De Silvestri sfonda a destra, mette dentro un traversone pericoloso sul quale si fionda Iago Falque (6,5). Il catalano prova la girata ma il suo tentativo viene deviato sul fondo. Al 7' si accende Adem Ljajic (5): il serbo supera due avversari e lascia partire un tiro che non inquadra lo specchio della porta. L'Atalanta soffre tantissimo e commette troppi errori a metà campo. Il Torino passa meritatamente in vantaggio al 15': Barreca (6,5) supera Petagna (5) sulla sinistra e scodella in area un cross al bacio per il colpo di testa vincente di Iago Falque, che batte Berisha (sv) e sblocca il risultato. Intorno alla mezzora i granata perdono Obi per infortunio (si parla di presunto problema muscolare): entra in campo Baselli. Al 33' clamorosa occasione per l'Atalanta, che colpisce la traversa dagli sviluppi di un corner: Barreca svirgola in area e spedisce il pallone sul montante. Sarebbe stato un autogol incredibile. Entrano finalmente in partita i bergamaschi, che al 34' sfiorano il pari con Kurtic (5,5), autore di un'incornata respinta da Hart. Il portiere inglese è bravo a ripetersi poco dopo su un tiro pericolosissimo di Gome (6,5). Il primo tempo termina con il Torino in vantaggio per una rete a zero.



VOTO PARTITA 6,5 - Gara frizzante che può essere suddivisa in due parti. Nei primi 30' domina il Torino; negli ultimi 15' l'Atalanta avrebbe meritato di rientrare negli spogliatoi in parità. VOTO TORINO 6 - Ottimo inizio gara degli uomini di Mihajlovic. Assolutamente inspiegabile il crollo dopo la mezzora. Problema di testa o fisico? MIGLIORE TORINO IAGO FALQUE 6,5 - Uno dei pochi in grado di accendere la luce in un primo tempo granata dalle due facce. Suo il gol del momentaneo 1-0: è il nono in stagione. PEGGIORE TORINO LJAJIC 5 - Una sola fiammata poi il nulla. Anzi, il serbo comette i soliti errori che fanno imbestialire Mihajlovic.

VOTO ATALANTA 6 - Dopo la mezzora i bergamaschi entrano in partita e sfiorano più volte il gol. La strada imboccata dai nerazzurri è quella giusta. MIGLIORE ATALANTA A. GOMEZ 6,5 - Si accende lui, si sveglia tutta la squadra. Hart gli nega il pareggio al 35'. PEGGIORE ATALANTA FREULER 5 - Tanti errori tecnici per questo giocatore, che ha perso troppi palloni e si è rivelato più falloso del solito. VOTO ARBITRO (Damato) 6 - Un solo cartellino giallo estratto all'indirizzo di Freuler: decisione giusta. (Federico Giuliani)