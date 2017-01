PAGELLE UDINESE-MILAN (2-1): FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 22^ GIORNATA) - Ecco il consueto appuntamento con le pagelle di Udinese-Milan: migliori e peggiori della sfida che si è giocata alla Dacia Arena. Udinese-Milan termina 2-1. Rossoneri subito in vantaggio con Bonaventura, pareggio alla mezzora di Thereau e sorpasso al 73esimo siglato da De Paul, primo gol in Serie A per lui. In classifica l’Udinese compie un bel balzo finendo nella parte sinistra della classifica. Il Milan resta invece al settimo posto a 7 punti dalla zona Champions League, in attesa del posticipo Napoli – Palermo.

VOTO UDINESE: 7 I bianconeri propongono agonismo e rapidità fin dall’inizio mettendo in difficoltà gli avversari. La squadra di Del Neri non si scoraggia dopo lo svantaggio ma sfrutta le occasioni per il sorpasso. CLICCA QUI PER LE PAGELLE DELL'UDINESE VOTO MILAN: 5 In controtendenza con le ultime uscite, i rossoneri partono forte ma poi si eclissano progressivamente. Troppi errori in fase di possesso, troppi duelli persi a centrocampo. CLICCA QUI PER LE PAGELLE DEL MILAN VOTO SIG. BANTI (ARBITRO): 5 Non riesce a gestire bene il match. Lascia dubbi la decisione di non voler estrarre il cartellino rosso a De Paul, poco prima del gol.

PAGELLE UDINESE-MILAN: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 22^ GIORNATA - PRIMO TEMPO) - Ecco le pagelle del primo tempo di Udinese-Milan con i voti a migliori e peggiori alla Dacia Arena. Udinese - Milan ha chiuso il primo tempo sul parziale di 1-1. Rossoneri in vantaggio con Bonaventura all’ottavo, pareggio alla mezzora di Thereau. Udinese in campo con il 4-3-3. Tra i pali Karnezis, fronte a lui Faraoni, Danilo, Felipe e Samir. A centrocampo Fofana, Halfredsson e Jankto mentre in zona offensiva ci sono De Paul, Duvan Zapata e Thereau. Anche per Montella 4-3-3, come al solito. De Sciglio torna titolare dal primo minuto occupando il ruolo di terzino sinistro. Abate, Paletta e Romagnoli completano il reparto difensivo a protezione di Gigio Donnarumma. A centrocampo Pasalic vince il ballottaggio con Bertolacci affiancando Locatelli e Kucka. In attacco Suso e Bonaventura larghi ai fianchi di Carlos Bacca. Dirige l’incontro il signor Luca Banti, arbitro iscritto alla sezione AIA di Livorno. Il Milan prova a fare possesso ma l'Udinese si rende subito pericolosa in contropiede. Samir trova Thereau in area. Il francese da posizione angolata conclude con potenza ma Donnarumma non si fa sorprendere. I rossoneri si portano in vantaggio poco dopo sfruttando la prima occasione di giornata. Suso crossa in area trovando Bonaventura sul secondo palo. Faraoni se lo perde e da due passi Bonaventura controlla e gira in rete. L’asse Suso-Bonaventura colpisce ancora. Dopo lo svantaggio l'Udinese manda timidi segnali di recupero. Il Milan resta vigile provando a ripartire. In fase di possesso i bianconeri sbagliano parecchio rischiando di subire pericolosi contropiedi. Su uno di questi Bacca sceglie male non premiando l'ottimo inserimento di De Sciglio e perdendo palla. Faraoni prova a farsi perdonare per l'errore nell'azione del gol ma il suo colpo di testa è impreciso. Poco dopo il terzino ex Watford abbandona il campo per infortunio, al suo posto entra Angella. Perdita pesante intanto anche per il Milan: Bonaventura getta la spugna dopo un contrasto proprio con Faraoni. Al suo posto entra Delofeu. L'Udinese trova il gol dell'1-1 alla mezzora. Locatelli sbaglia nella propria trequarti, i bianconeri ne approfittano e De Paul serve Halfredsson dentro la lunetta. Tocco sulla sinistra per Thereau che in area non sbaglia superando Donnarumma con un tiro potente e preciso. Il Milan prova subito a reagire, Suso tocca per Delofeu ma Angella capisce tutto e lo anticipa. Poco dopo Pasalic fa tutto da solo. Recupera palla e punta l'area ma nessun compagno lo assiste e l'ex Chelsea deve per forza calciare da fuori area mandando la palla in curva. Delofeu, in più circostanze, fa segno di non voler ricevere la palla, forse a corto di energie visto il tanto tempo trascorso lontano dai campi di gioco. Per quanto riguarda l'Udinese si lamenta parecchio con i compagni Duvan Zapata, chiedendo maggior assistenza. Tanto agonismo in questo primo tempo con entrambe le squadre che hanno cercato con insistenza la via del gol.

MIGLIORE IN CAMPO 1T UDINESE: THEREAU 7 PEGGIORE IN CAMPO 1T UDINESE: FARAONI 5

MIGLIORE IN CAMPO 1T MILAN: BONAVENTURA 7 PEGGIORE IN CAMPO 1T MILAN: LOCATELLI 5 (Francesco Davide Zaza)