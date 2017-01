DIRETTA/ Pontedera-Pistoiese (risultato live 0-0): info streaming video Sportube, si comincia! (oggi, Lega Pro 2017)

DIRETTA PONTEDERA-PISTOIESE (0-0): INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) SI COMINCIA! - È un derby tutto toscano quello tra Pontedera e Pistoiese. I padroni di casa cercano punti vitali per uscire dalla zona salvezza mentre gli ospiti navigano a centro classifica, in una posizione relativamente più tranquilla. Il ds del Pontedera, Paolo Giovannini, ha fatto il punto del calciomercato in entrata del club amaranto ai microfoni di granatissimi.ottopagine: “Santini? Resta con noi fino al termine del campionato. Fabiani lo voleva a Salerno sin da adesso, se la Salernitana vuole acquistarlo lasciandocelo fino a giugno siamo pronti a parlarne. In realtà ha già raggiunto un accordo economico con il Carpi e tra 3-4 giorni potremmo chiudere la trattativa: c'è stato un rallentamento perchè stanno dando priorità alla cessione di Catellani e al ritorno di Mbakogu, ma entro il 31 sono convinto che ne riparleremo. Certo, se nel frattempo la Salernitana facesse una proposta ancora più interessante non avrei problemi a discuterne con Fabiani, un professionista che stimo molto. Ribadisco, però: fino a giugno non lo diamo a nessuno, speriamo segni ancora tanti gol per la causa del Pontedera”. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

DIRETTA PONTEDERA-PISTOIESE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A). I TESTA A TESTA - Il derby toscano tra Pontedera e Pistoiese, in programma per oggi, ha diversi testa a testa su cui possiamo fare riferimento per il match di oggi: in tempi recenti infatti le due formazioni si sono incontrare in 5 occasioni dal 2014 a oggi e tutte registrate nel campionato regolare di Lega Pro. Il bilancio appare curiosamente equilibrato, visto che tolto il solo successo della formazione granata, gli altri risultati finale furo fissati sul pareggio perlopiù sull’1-1. Il precedente più recente chiaramente risale allo scorso settembre, dove ha avuto luogo il girone di andata di questa stagione di Lega Pro: all'andata la gara di Pistoia fu molto bella e terminò con l'1-1 finale grazie alle reti di Gyasi per gli arancioni e di Risaliti per il Pontedera. L’unico risultato storico degno di nota è però la vittoria del Pontedera, occorsa nel marzo 2016, quale 28^ giornata del girone B: furono infatti granata a trovare il successo in trasferta con il netto risultato di 3-1.

DIRETTA PONTEDERA-PISTOIESE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A). I PROTAGONISTI - La sfida Pontedera-Pistoiese si gioca per la ventitreesima giornata di Lega Pro nel Gruppo A. Andiamo a vedere quelli che potrebbero essere i protagonisti. Tra i padroni di casa occhi puntati su Kabashi che è andato in rete anche nell'ultima gara contro l'Olbia. Il calciatore è arrivato in prestito dalla Juventus che lo rivelò nell'estate del 2012 dalle giovanili dell'Empoli per circa settantacinquemila euro. E' un calciatore dotato di ottimi piedi e in grado di saltare l'uomo grazie a un passo importante e un tiro da fuori che può fare la differenza. E' inoltre un classe 1994 e può ancora crescere. Dall'altra parte invece attenzione alla qualità che offre alla manovra un calciatore esperto come Bellazzini che gioca dietro le punte e che è abile a muoversi con grande rapidità e giocate di tecnica. Staremo a vedere chi riuscirà a fare la differenza in questo combattuto match che è difficile solo da pronosticare.

DIRETTA PONTEDERA-PISTOIESE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Pontedera-Pistoiese, partita diretta dall'arbitro Aristide Capraro, si gioca domenica 29 gennaio alle ore 18:30 e rientra nel programma della 23esima giornata del campionato di Lega Pro 2016-2017 (girone A). Dopo le prime 22 giornate di campionato la formazione di casa si trova al 17esimo posto in classifica con 20 punti all’attivo, ed alla pari con la Pro Piacenza, in zona playout; gli ospiti invece, con i loro 28 punti, occupano il 13esimo posto e sono fuori sia dalla zona playoff che da quella playout.

Il Pontedera va alla caccia di una vittoria che manca in campionato dal 4 dicembre scorso, quando si impose in trasferta, sul campo del Giana Erminio. Nello scorso turno risultati diversi per le due contendenti, con il Pontedera che è stato sconfitto per 3–2 nella trasferta di Olbia, mentre la Pistoiese ha ottenuto i tre punti nel derbyssimo contro il Prato, battuto con il punteggio di 2–0.

Per questa gara il Pontedera deve assolutamente cercare di migliorare il suo rendimento difensivo, visto che la sua è la terza peggiore difesa del campionato. Nella gara di andata Pistoiese e Pontedera si erano divisi la posta, chiudendo con il punteggio di 1–1. La rete degli arancioni era stata messa a segno dopo soli 3 minuti da Gyasi, ma i granata avevano pareggiato grazie al goal di Risaliti.

Quella di Olbia per i granata guidati da Paolo Indiani è una sconfitta che sa molto di beffa, in quanto il Pontedera aveva chiuso in vantaggio la prima parte di gara, sul 2–1 ed ha subito pareggio e sorpasso da parte dei sardi solo negli ultimi minuti. Per il Pontedera purtroppo è una situazione che si ripete, con diversi punti preziosi per la classifica letteralmente regalati alle formazioni avversarie. Allo stadio Bruno Nespoli di Olbia si inizia a giocare su un terreno di gioco, quasi ai limiti della praticabilità data la pioggia caduta in modo continuo sulla zona di Olbia.

Le prime due reti della gara sono causate proprio dalle cattive condizioni del terreno; dopo 14 minuti, su un lancio in profondità effettuato da Dametto per Ragatzu, la palla beffa il portiere ospite Lori, che stava uscendo con i piedi, fermandosi in una pozza e mette in condizioni l’attaccante dell’Olbia di giocarsi l’1 contro 1 con l’estremo difensore pontederese e batterlo. Dopo 13 minuti l’azione si ripete in fotocopia, ma dalla parte opposta del campo, ed in questo caso favorisce il Pontedera, con Pisano che si impantana con il pallone e consente a Santini di conquistarlo e battere il portiere dell’Olbia, Ricci, ex della gara.

Dopo 6 minuti il Pontedera riesce a passare in vantaggio con una bella rete messa a segno da Kabashi che dopo un tunnel su Gerini lascia partire un tiro dai 30 metri che si insacca alle spalle di Ricci. La ripresa vede l’Olbia attaccare con grande determinazione, anche se crea pochi pericoli per la porta dei granata. Nel finale però agli uomini di Indiani manca lucidità e prima Geroni, al 38esimo e poi Ogunseye al 43esimo, segnano le due reti che ribaltano il risultato.

Nel Pontedera in campo uno dei nuovi acquisti, Caponi, mentre Grassi non è stato utilizzato. Il temuto derby con il Prato si è risolto in una festa per la Pistoiese, che se lo è aggiudicato con il punteggio di 2 – 0 con reti di Hamlili e Minotti, segnate entrambe nel corso del primo tempo, con gli arancioni che nella ripresa hanno controllato il vantaggio acquisito senza grandi preoccupazioni, con un solo intervento degno di nota da parte del portiere Feola, al 74esimo minuto su una conclusione di De Marchi.

Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo al fischio d’inizio, Indiani dovrebbe schierare il Pontedera con il 3–5–2 nel quale rispetto al turno precedente dovrebbe esserci un posto da titolare in difesa per Vettori, al posto di Videtta; nella coppia d’attacco probabile la conferma del neo arrivato Caponi, dopo la ripresa giocata ad Olbia, mentre Grassi potrebbe esordire al posto di Calò. La risposta della Pistoiese di mister Remondina con un 4-3-1-2 che vede Rovini e Gyasi come coppia offensiva, Bellazzini come mezza punta ed un centrocampo con Benedetti, Minotti ed Hamlili, questi ultimi due autori delle reti del successo contro il Prato.

Per scommettere su Pontedera-Pistoiese le quote fornite dall’agenzia di scommesse Bet365 ci danno le seguenti informazioni: la vittoria del Pontedera (segno 1) vale 2,50, il pareggio (segno X) è quotato 3,00 mentre la vittoria della Pistoiese, indicata dal segno 2, vi permetterà di vincere 2,63 volte la somma che avrete deciso di giocare.

Pontedera-Pistoiese non godrà di una diretta tv ma, come per tutte le partite di Lega Pro, l'appuntamento è su Sportube.tv per la diretta streaming video: da questa stagione per accedere al servizio e assistere alla partita su PC, tablet o smartphone dovrete pagare una quota in abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

© Riproduzione Riservata.