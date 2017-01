Pordenone-Mantova/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live (Oggi, Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA PORDENONE-MANTOVA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Pordenone-Mantova, diretta dall'arbitro Carlo Amoroso domenica 29 gennaio 2017 alle ore 18.30, sarà una delle sfide dalle maggiori motivazioni di classifica per entrambe le squadre nella quarta giornata di ritorno nel girone B del campionato di Lega Pro. I friulani infatti non hanno ancora rinunciato a lottare per la Serie B e si stanno riassestando in questa annata ai vertici, dopo la semifinale play off disputata nella passata stagione. I neroverdi non hanno ripreso il loro cammino in campionato dopo la sosta invernale vedendo rinviato il loro impegno in casa del Teramo. Con una partita in meno disputata rispetto alle dirette concorrenti, il Pordenone ha mantenuto comunque il terzo posto in classifica, ad una sola lunghezza di distanza dal Parma secondo e a sole quattro dal Venezia capolista. Potenzialmente i Ramarri sono ancora in piena lotta per il salto in Serie B, ma per riuscire a sognare ancora dovranno battere un Mantova impelagato invece più che mai nella lotta per non retrocedere.

I lombardi hanno ripreso la loro avventura in campionato pareggiando uno a uno in casa in un delicato match contro la Sambenedettese. I mantovani restano comunque quartultimi, a tre lunghezze dalla salvezza diretta e con tre punti di vantaggio sul Fano ultimo in classifica. Tutto può ancora succedere anche se il campo del Pordenone, che nell'ultimo impegno casalingo prima di Capodanno ha fatto un sol boccone del Forlì battuto cinque a zero, non è certo il palcoscenico ideale per fare punti in trasferta.



Queste le probabili formazioni dell'incontro: Pordenone schierato con Tomei tra i pali, Ingegneri e Stefani al centro della difesa in una linea a quattro con Semenzato schierato come esterno laterale destro e De Agostini come esterno laterale sinistro, mentre Misuraca, Burrai e Suciu giocheranno titolari nel terzetto di centrocampo. Cattaneo sarà il trequartista alle spalle del marocchino Arma, capocannoniere del girone, e Berrettoni che andranno a formare il tandem offensivo. Il Mantova schiererà una difesa a tre composta da Siniscalchi, Gargiulo e Cristini davanti all'estremo difensore Bonato. Donnarumma sarà l'esterno laterale mancino con Bandini impiegato sulla fascia opposta, mentre per vie centrali a centrocampo si muoveranno Di Santantonio, Raggio Garibaldi e Regoli. In attacco, confermato il tandem con Caridi e Marchi schierati dal primo minuto.



Modulo 4-3-1-2 per il Pordenone, 3-5-2 per il Mantova. Sarà questo il confronto tattico della partita, con il tecnico dei Ramarri Bruno Tedino e quello del Mantova Gabriele Graziani che non snatureranno la squadra. Bisognerà valutare come i padroni di casa approcceranno al campionato dopo essere rimasti praticamente fermi per un mese. Contro la Sambenedettese il Mantova ha lanciato segnali incoraggianti, ma la situazione di classifica resta complicata, senza considerare che il Pordenone potrebbe approfittare dello scontro diretto tra Venezia e Parma per rilanciarsi nella lotta per il primo posto e la promozione nella serie cadetta.



Il Pordenone in casa ha perso quest'anno in campionato solamente con il Parma, e le agenzie di scommesse considerano i Ramarri nettamente favoriti, con quota per la vittoria interna fissata a 1.42 da Paddy Power, mentre Betfair propone a 4.20 la quota per l'eventuale pareggio e Betclic moltiplica per 8.00 la quota per il successo esterno dei lombardi. Pordenone-Mantova non godrà di una diretta tv ma, come per tutte le partite di Lega Pro, l'appuntamento è su Sportube.tv per la diretta streaming video: da questa stagione per accedere al servizio e assistere alla partita su PC, tablet o smartphone dovrete pagare una quota in abbonamento.

