Prato-Carrarese/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro girone A)

DIRETTA PRATO-CARRARESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO GIRONE A) - Prato-Carrarese sarà diretta dall’arbitro Fabio Natalia di Molfetta, assistito dai guardalinee Gabriele Nunzi di Valdarno e Dario Grazelli di Livorno. Allo stadio Lungobisenzio si gioca una delle partite valide per la 23^giornata di Lega Pro: appuntamento alle ore 16:30 di domenica 29 gennaio 2017, per la sfida tra i padroni di casa del Prato e i corregionali della Carrarese. Questo derby toscano mette in palio 3 punti preziosi per la corsa salvezza nel girone A: il Prato infatti è ultimo a pari merito con il Racing Roma (13 lunghezze per entrambe) e vede la linea di galleggiamento distante 9 punti.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (23^GIORNATA)

Meno pressante la situazione per la Carrarese che però punta ad abbandonare la zona playout: i gialloazzurri di mister Andrea Danesi viaggiano a quota 22 ed alla pari con il Tuttocuoio, che però registra una differenza reti migliore anche se di un solo gol (-7 contro il -8 dei Marmiferi).

Il match di andata registrò una vittoria squillante per la Carrarese, che tra le mura amiche rifilò 4 reti al Prato: a segno nell’ordine Del Nero (1’ minuto), Rosaia (47’), Migliavacca (65’) e Cristini (86’). Per il Prato, quella sconfitta rappresentò un primo serio campanello d’allarme: il proseguo del torneo ha confermato i biancazzurri tra le squadre più in difficoltà, non a caso in panchina si sono avvicendati tre allenatori; a Leonardi Acori, che aveva cominciato la stagione con ben altre premesse, è subentrato Roberto Malotti che da metà novembre ha lasciato il posto all’attuale tecnico, Francesco Monaco.

Il quale ha se non altro riportato la squadra in quota playout, complici anche le disavventure del Racing Roma che al momento accompagna i toscani in fondo alla classifica. La Carrarese ha vissuto un girone d’andata meno travagliato ma sta vivendo un periodo decisamente negativo: non vince infatti dal 3 dicembre, quando s’impose a valga sull’Olbia (4-1), da allora sono arrivati 2 pareggi e 4 sconfitte consecutive che hanno bloccato la squadra in zona playout.

Per la sfida diretta tra Prato e Carrarese, le principali agenzie di scommesse prevedono equilibrio. stai.it favorisce leggermente il segno 1 per la vittoria casalinga del Prato, opzione fissata a quota 2,50; 3,05 è la valutazione attribuita al segno X per il pareggio, mentre il segno 2 per il successo esterno della Carrarese vale 2,85. Prato che ha ottenuto la gran parte dei suoi punti, 9 su 13, tra le mura amiche del Lungobisenzio, mentre la Carrarese non vince in trasferta dalla decima giornata (0-1 a Roma contro il Racing, era il 23 ottobre) e in 11 gare esterne a portato a casa 7 punti.

Probabili formazioni: il Prato dovrebbe schierarsi in campo con il modulo 4-4-2. In porta Melgrati, difesa in mano ai centrali Martoriati e Ghidotti, mentre gli esterni bassi saranno Catacchini a destra e Tomi a sinistra. A centrocampo Checchin e Carcuro, sulle fasce due giocatori offensivi come Di Molfetta e Piscitella, quest’ultimo prestato dalla Roma in questo mercato di gennaio. Davanti un altro nuovo acquisto, l’ex Carpi Michael De Marchi, assieme a gambiano Ali Sowe mentre Moncini dovrebbe partire dalla panchina.

Probabile 4-3-3 per la Carrarese: tra i pali Lagomarsini, davanti a lui i centrali arretrati Massoni e Battistini, a completare la retroguardia i terzini Rosaia (fascia destra) e Foglio (sinistra). Centrocampo con il perno Dell’Amico affiancato da Petermann e Torelli, mentre Floriano e Del Nero saranno gli esterni a supporto del centravanti Cais, classe 1994 arrivato in prestito dalla Juventus (ha giocato con il Pontedera nella prima parte di questa stagione).

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Prato-Carrarese si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest'anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

