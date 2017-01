Pro Piacenza-Olbia/ Info streaming video Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone A)

DIRETTA PRO PIACENZA-OLBIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Pro Piacenza-Olbia, diretta dall'arbitro Daniele De Remigis, si gioca alle ore 14:30 di domenica 29 gennaio per la quarta di ritorno in Lega Pro 2016-2017 (girone A). L'Olbia è in corsa per un posto nei playoff di fine stagione. La squadra sarda ha vinto la prima dell'anno, battendo in maniera rocambolesca il Pontedera e salendo in un solo balzo al settimo posto, a sole due lunghezze dalla quinta piazza occupata dal Renate. La Pro Piacenza invece è in lotta per evitare i playout, la scomoda roulette per evitare la retrocessione fra i dilettanti.

La situazione attuale di classifica racconta che la squadra è quintultima, pertanto disputerebbe gli spareggi retrocessione. Ma le recenti prestazioni lasciano ben sperare dirigenza e tifosi per un futuro più roseo. Possibilmente cominciando già con la gara di domenica, dove il tecnico Fulvio Pea si affiderà alla miglior formazione per tentare di strappare tre punti fondamentali nella corsa salvezza.

La squadra rossonera scenderà in campo allo stadio Leonardo Garilli con il modulo 4-4-2, impiegando fra i pali l'estremo difensore Fumagalli. Il terzino destro sarà Calandra, mentre sul versante opposto i tifosi assisteranno alla prestazione di Bianco. I due difensori centrali invece saranno Bini e Belotti. A centrocampo i due interni, che lavoreranno in fase di contenimento e d'impostazione, saranno Barba e pugliese, mentre sulle fasce galopperanno Aspas e Bazzoffia, schierati rispettivamente sulla destra e sulla sinistra.

In attacco dialogherà il tandem composto dalle due punte centrali Musetti e Pesenti, andato a segno nell'ultima sfida di campionato e pronto a dimostrare di essere ancora una volta decisivo. L'Olbia non rinuncerà al proprio credo, vale a dire il modulo 4-3-1-2 con il rombo, divenuto cavallo di battaglia del mister Michele Mignani. I sardi dovranno fare i conti con un'assenza pesante, quella del centrocampista Piredda, espulso nel precedente incontro e di conseguenza squalificato dal giudice sportivo.

La formazione titolare vedrà schierato in porta Ricci, protetto dai quattro difensori Pinna, Dametto, Cotali e Pisano. A centrocampo il mediano sarà certamente Geroni, affiancato sulla destra dalla mezzala Benedicic e a sinistra dall'altra mezzala Muroni. Il trequartista sarà l'esperto Cossu, mentre i due centravanti saranno Kouko e Ragatzu. Sebbene l'Olbia abbia mostrato sprazzi di gioco convincente in più occasioni, a fare la partita in questo caso sarà la Pro Piacenza.

La condizione di classifica e il bisogno impellente di punti influirà molto sul modo d'interpretare i match d'ora in avanti. Non faranno eccezione i rossoneri, che cercheranno di segnare nei minuti iniziali per poi adottare il gioco che prediligono, ovvero contropiedi veloci e fulminei per sorprendere fuori posizione gli avversari.

Andiamo a dare uno sguardo alle quote. Infatti per chi volesse tentare la fortuna e giocare qualche euro, è fondamentale disporre di questi dati. Secondo l'agenzia di scommesse Paddy Power la vittoria casalinga della Pro Piacenza vale 2.45 volte l'importo scommesso, il pareggio 3.25 e il successo esterno dell'Olbia 2.65 volte la posta giocata.

Pro Piacenza-Olbia non godrà di una diretta tv ma, come per tutte le partite di Lega Pro, l'appuntamento è su Sportube.tv per la diretta streaming video: da questa stagione per accedere al servizio e assistere alla partita su PC, tablet o smartphone dovrete pagare una quota in abbonamento.

