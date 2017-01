Probabili formazioni/ Napoli-Palermo: quote, le ultime novità live (Serie A 22^ giornata, oggi 28 gennaio 2017)

NAPOLI-PALERMO: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Napoli-Palermo sarà valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017: è la partita che allo stadio San Paolo chiude il turno. Il Napoli, reduce dal passaggio del turno in Coppa Italia, cerca ora di riprendere la marcia in campionato: l’obiettivo è quello di confermare la bella vittoria di San Siro prendendo altro slancio verso il secondo posto e mantenendo anche vivo il sogno scudetto. Nuovo ed ennesimo allenatore in casa Palermo, il quarto di questa stagione: Diego Lopez si è presentato dicendo di credere nella salvezza, realisticamente sarà davvero molto difficile centrarla. Aspettando che le due squadre scendano in campo allo stadio San Paolo per il posticipo di domenica sera, noi possiamo andare a dare uno sguardo più ravvicinato alle probabili formazioni di Napoli-Palermo.

NAPOLI-PALERMO: PRONOSTICO E QUOTE - Per Napoli-Palermo, partita valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote Snai ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 (vittoria Napoli) vale 1,13; il segno X (pareggio) vale 9,00 mentre il segno 2 (vittoria Palermo) porta in dote 17,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI - Rispetto alla formazione che martedì sera ha battuto la Fiorentina, Maurizio Sarri potrebbe operare qualche cambio: quasi certo per esempio il rientro di Mertens nel tridente titolare (ovviamente con Callejon e Lorenzo Insigne sugli esterni), a centrocampo invece dovrebbero esserci Allan e Jorginho in luogo di Zielinski e Amadou Diawara, ma qui il dubbio permane e l’allenatore del Napoli deciderà soltanto all’ultimo, fatta salva la presenza di Marek Hamsik che è uno degli insostituibili di questa squadra. La buona notizia per Sarri è rappresentata dal ritorno di Ghoulam, già eliminato in Coppa d’Africa: pochi allenamenti e la stanchezza del volo di rientro però lasciano intendere che il terzino algerino sarà in panchina, con la conferma dunque di Strinic come titolare sulla corsia sinistra, anche se il croato ha un leggero affaticamento muscolare. Dall’altra parte agirà Hysaj; l’alternativa, in caso di forfait da parte di Strinic, sarebbe quella di spostare l’albanese sulla sinistra e far giocare Maggio dal primo minuto. A fare coppia in mezzo con Raul Albiol dovrebbe essere Tonelli: prosegue l’avventura di Koulibaly in Gabon e dunque almeno per questa giornata il senegalese non ci sarà.

Diego Lopez prende in mano un Palermo in crisi nera: capire oggi quale possa essere la sua idea sulla squadra è difficile, di fatto soltanto giovedì l'allenatore uruguaiano ha preso conoscenza del gruppo. Possiamo allora ipotizzare la conferma del 3-5-2, con Quaison che giocherà in appoggio a Nestorovski (lo svedese è in ballottaggio con Diamanti); salutato Hiljemark andato al Genoa, a centrocampo c'è un giocatore in meno ma Gazzi dovrebbe essere ancora in panchina, con Jajalo che almeno per il momento sembra favorito come giocatore al centro della linea. Ai suoi lati dovrebbero stazionare Bruno Henrique e Chochev; Rispoli non ha rivali come esterno di destra, dall'altra parte sono ancora in ballottaggio Pezzella e Aleesami con il primo che in questo momento sembra avere qualche passo di vantaggio (ma, appunto, il cambio di allenatore rende incerte tutte le scelte). La composizione della difesa dovrebbe prevedere Cionek e Goldaniga ai lati di Giancarlo Gonzalez; qualora Diego Lopez decida per lo schieramento a quattro, uno di loro rimarrà fuori e ci sarà l'arretramento dei due laterali sulla stessa linea dei centrali.