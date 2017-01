Probabili formazioni/ Sampdoria-Roma: quote, le ultime novità live (Serie A 22^ giornata, oggi 28 gennaio 2017)

SAMPDORIA-ROMA: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Sampdoria-Roma va in scena a Marassi, con calcio d’inizio alle ore 15 di domenica 29 gennaio; partita molto interessante nel quadro della ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. La Roma continua a inseguire la Juventus: adesso crede concretamente nello scudetto e, dopo aver già espugnato il Ferraris di parte genoana, Spalletti punta al bis contro una squadra in grave crisi, che non riesce più a vincere e si è pericolosamente avvicinata alla zona calda (pur mantenendo un buon margine sulle ultime tre). Aspettando che inizi la partita e che le due squadre facciano il loro ingresso sul terreno di gioco, analizziamo nel dettaglio quelle che sono le probabili formazioni di Sampdoria-Roma.

SAMPDORIA-ROMA: PRONOSTICO E QUOTE - Per Sampdoria-Roma, partita valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote Snai ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 (vittoria Sampdoria) vale 4,50; il segno X (pareggio) vale 3,80 mentre il segno 2 (vittoria Roma) porta in dote 1,75 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA - Marco Giampaolo deve ritrovare i gol di Muriel e Quaglarella, entrambi a secco da fine novembre: i due dovrebbero essere in campo dal primo minuto, scalpita Schick che però non è mai riuscito a segnare nei primi tempi delle partite, lasciando intendere di riuscire ad avere più impatto quando entra in corsa. Alle spalle del tandem d’attacco è ballottaggio tra Bruno Fernandes e Ricky Alvarez; dietro invece, vista l’indisponibilità di Edgar Barreto, a giocare come mezzali dovrebbero essere Praet e Linetty, con Lucas Torreira che invece sarà proposto in qualità di playmaker davanti alla difesa. A proposito dello schieramento difensivo, con la squalifica di Pedro Pereira si va verso la prima del polacco Bereszynski, il rinforzo invernale che potrebbe rivelarsi molto utile alla Sampdoria; dall’altra parte è pronto a tornare titolare Regini che non ha giocato contro l’Atalanta, in mezzo invece non dovrebbero esserci sorprese con Silvestre e Skriniar che giocheranno davanti al portiere Puggioni.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA - La Roma non ritrova Salah, il cui gol ha spinto l’Egitto ai quarti di Coppa d’Africa: bisognerà aspettare per rivedere il giocatore a Trigoria, intanto Luciano Spalletti ha trovato un modulo perfetto nel 3-4-2-1 e continua a cavalcarlo. Modulo che sulla carta escluderebbe lo stesso Salah, ma per il momento i risultati sono sotto gli occhi di tutti; Perotti sarà il trequartista che agirà dalla sinistra con al suo fianco Nainggolan, da prima punta ovviamente giocherà Edin Dzeko. A formare la cerniera centrale davanti alla difesa dovrebbero essere De Rossi e Strootman, ma non è escluso che capitan futuro possa avere un turno di riposo a favore di Leandro Paredes; sugli esterni invece le scelte sembrano fatte con Bruno Peres a destra ed Emerson Palmieri che invece spingerà sulla corsia mancina, nel reparto arretrato a posizionarsi in mezzo dovrebbe essere Fazio, mentre Manolas sarà spostato sul centrodestra e Rudiger, in netto vantaggio su Juan Jesus e autore dell’assist decisivo la scorsa domenica, sarà il terzo centrale di una difesa che giocherà davanti al portiere polacco Szczesny. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI SAMPDORIA-ROMA