Probabili formazioni/ Sassuolo-Juventus: quote, le ultime novità live (Serie A 22^ giornata, oggi 28 gennaio 2017)

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-JUVENTUS: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Sassuolo-Juventus si gioca alle ore 15 di domenica 29 gennaio: partita che rientra nel programma della ventiduesima giornata di Serie A 2016-2017. Abbiamo già parlato dei ricorsi storici che risalgono all’ultimo campionato; più in generale possiamo dire che la conferma in vetta della Juventus passa da un campo molto difficile sul quale i bianconeri non hanno mai avuto vita facile, e potrebbero non averla oggi visto che il Sassuolo, recuperati alcuni dei suoi infortunati, ha invertito la rotta e sembra ora poter fare un onorevole girone di ritorno. Aspettando il calcio d’inizio di domenica pomeriggio, e che le due squadre facciano il loro ingresso in campo al Mapei Stadium, possiamo andare a vedere in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Sassuolo-Juventus.

CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI SASSUOLO-JUVENTUS

SASSUOLO-JUVENTUS: PRONOSTICO E QUOTE - Per Sassuolo-Juventus, partita valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote Snai ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 (vittoria Sassuolo) vale 7,00; il segno X (pareggio) vale 4,25 mentre il segno 2 (vittoria Juventus) porta in dote 1,48 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO - Il Sassuolo ripropone ovviamente il suo 4-3-3 e può finalmente giocare con quello che sarebbe dovuto essere dall’inizio il tridente titolare: Matri, grande ex, sbloccatosi in zona gol e attaccante centrale, Domenico Berardi - che all’andata non c’era - sulla corsia destra e Politano che invece agirà sulla sinistra. Dietro di loro la linea mediana con tre uomini, ovvero Sensi in cabina di regia (capitan Magnanelli è ancora out) con la probabile conferma di Aquilani e Pellegrini sugli interni, anche se Mazzitelli e Duncan non partono battuti e dunque avanzano la loro candidatura per una maglia dal primo minuto. In difesa sono certi in quattro, comprendendo il portiere Consigli: Lirola e Peluso agiscono sulle corsie, Acerbi sarà uno dei due centrali. L’altro uscirà dal ballottaggio tra Paolo Cannavaro e Antei: il secondo aveva segnato nella partita di andata, l’ex capitano del Napoli però sembra essere favorito rispetto al compagno di squadra (senza dimenticarsi di Letschert, che potrebbe all’occorrenza essere in campo).

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - Due vittorie convincenti in altrettante partite con il 4-2-3-1: Massimiliano Allegri dunque potrebbe dare ancora fiducia al nuovo modulo, confermando chiaramente i quattro uomini offensivi che sono quelli in grado di fare la differenza. Imprescindibile il lavoro di ripiego e sacrificio di Mandzukic, a destra di fatto Cuadrado non ha alternative mentre il Dybala versione trequartista funziona: con Higuain da prima punta il poker d’assi è servito. Alle loro spalle Pjanic può creare gioco, affiancato da un Khedira che può funzionare da unico interditore soltanto se tutti faranno la loro parte. Rispetto alla Coppa Italia i cambi avverranno in difesa: le condizioni di Lichtsteiner restano da valutare ma nel caso è pronto Dani Alves che ha ormai recuperato dall’infortunio, a destra si rivede dal primo minuto Alex Sandro e in porta torna ovviamente Buffon. Per quanto riguarda i due centrali, dovrebbe esserci la conferma di Bonucci mentre Rugani tornerà ad accomodarsi in panchina, lasciando spazio a Chiellini. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI SASSUOLO-JUVENTUS