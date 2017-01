Probabili formazioni/ Udinese-Milan: quote, le ultime novità live (Serie A 22^ giornata, oggi 28 gennaio 2017)

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-MILAN: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Udinese-Milan, partita valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, si gioca alla Dacia Arena alle ore 15 di domenica 29 gennaio. Eliminato dalla Coppa Italia, il Milan ancora una volta ha subito nel primo quarto d’ora per poi aprire a un secondo tempo di grande intensità, ma questa volta la rimonta (in dieci contro undici) non è arrivata. Ora testa sul campionato: la trasferta di Udine non è facile, i friulani si sono ripresi con Gigi Delneri e hanno già chiuso i conti con la salvezza, potendosi dunque permettere di giocare con la mente sgombra a caccia di un risultato di prestigio. Nell’attesa di vedere le due squadre in campo, studiamo maggiormente nel dettaglio le probabili formazioni di Udinese-Milan.

UDINESE-MILAN: PRONOSTICO E QUOTE - Per Udinese-Milan, partita valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote Snai ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 (vittoria Udinese) vale 3,10; il segno X (pareggio) vale 3,30 mentre il segno 2 (vittoria Milan) porta in dote 2,35 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE - Non dovrebbero esserci dubbi circa la formazione che Gigi Delneri manderà in campo per sfidare il Milan: Badu è ancora impegnato in Coppa d’Africa (il suo Ghana è ai quarti di finale), è tornato invece Molla Wague che però solo lo scorso mercoledì era in campo in Gabon, dunque è difficile che il difensore maliano sia anche solo in panchina. La difesa, con l’indisponibilità di Widmer, vedrà la riproposizione di Faraoni sulla corsia destra, con Danilo e Felipe che giocheranno in mezzo e Samir confermato come terzino sinistro; in mezzo come sempre c’è da scegliere tra la maggiore fisicità di Hallfredsson e la capacità di Kums di agire davanti alla difesa, il belga dovrebbe partire titolare ma le sorprese non sono escluse. Difficile invece scalzare Seko Fofana e Jankto dalle mezzali, una coppia che funziona e che sta anche trovando il gol con buona regolarità; per quanto riguarda il tridente offensivo, timida possibilità che uno tra Ryder Matos e Perica parta titolare, nei fatti però Duvan Zapata e De Paul dovrebbero essere i giocatori scelti, naturalmente insieme al francese Thereau.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN - Rispetto alla squadra che ha perso a Torino, Vincenzo Montella opererà dei cambi: il Deulofeu visto nello spezzone dello Juventus Stadium ha già tutto per essere in campo dal primo minuto, lo spagnolo dunque si prepara a prendere il posto che era stato di Niang (finito al Watford). Con questa soluzione naturalmente Bonaventura andrebbe a giocare a centrocampo; non con Pasalic però perchè verrebbe a mancare l’incontrista, dunque Kucka favorito sul croato. Naturalmente resta valida anche l’ipotesi della vecchia formula con Bonaventura nel tridente; per il resto squadra confermata, con Locatelli - espulso mercoledì - che sarà in campo da playmaker arretrato e con Paletta nuovamente in campo al fianco di Alessio Romagnoli. De Sciglio ha recuperato: giocherà quindi come terzino sinistro, mentre a destra stazionerà Abate. Dovrebbe farcela per la panchina Calabria, che in Coppa Italia è stato costretto a dare forfait all’ultimo a causa di un problema muscolare. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI UDINESE-MILAN