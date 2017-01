PRONOSTICI SERIE B: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 23^ GIORNATA. I POSTICIPI (29-30 GENNAIO 2017) - Archiviate le prime partite, la 23esima giornata del campionato di Serie B 2016-2017 si esaurisce con i consueti posticipi: in campo domenica pomeriggio e lunedì sera, si gioca a Verona e La Spezia. Le due partite sono davvero interessanti: con i nostri pronostici proviamo ad individuare quali squadre potrebbero uscire vincenti e, considerando fattore campo, classifica e stato di forma, cercheremo di stabilire quali risultati possano maturare sui campi. Dunque andiamo a vedere quali sono i posticipi della seconda di ritorno in Serie B e i relativi pronostici.

PRONOSTICO VERONA-SALERNITANA (domenica ore 17:30) - Partita importante per la capolista Verona, il posticipo di domenica contro la Salernitana. I veneti non hanno aperto bene il girone di ritorno, uscendo sconfitti dal campo di Latina e vogliono immediatamente rimediare in casa con i campani. La formazione ospite viene però da due successi consecutivi, e sta facendo vedere un buon calcio, per cui il pronostico di questa gara è per il pareggio.

PRONOSTICO SPEZIA-LATINA (lunedì ore 20:30) - La gara tra Spezia e Latina chiude la seconda di ritorno della serie B, con i locali che devono riprendere l’appuntamento con la vittoria se vuole approdare alla zona playoff che ora dista 3 punti. Per il Latina con una vittoria potrebbe arrivare il sorpasso nei confronti della formazione di Di Carlo, ma il pronostico del match è orientato verso il pareggio.

br/>© Riproduzione Riservata.