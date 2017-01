Real Madrid-Real Sociedad/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Liga, oggi 29 gennaio)

DIRETTA REAL MADRID-REAL SOCIEDAD: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (LIGA SPAGNOLA, OGGI 29 GENNAIO 2017) - Real Madrid-Real Sociedad si gioca al Santiago Bernabeu nella prima di ritorno della Liga, match in programma alle 20.45 di domenica 29 gennaio. Il Real di Zinedine Zidane è una formazione che non sta attraversando un buon momento; il triplete in questa stagione non sarà possibile, in quanto la formazione di Zinedine Zidane è stata eliminata nei quarti di finale della Coppa del Re dal Celta Vigo, inoltre nelle ultime cinque gare disputate tra campionato e coppa, i blancos hanno ottenuto 1 sola vittoria a fronte di due pareggi e due sconfitte. Per la formazione capoclassifica della Liga in queste gare ha messo a segno 9 reti, un po' meno della sua media stagionale, ma soprattutto ne ha subite 10, segno di qualche cedimento in difesa che fa preoccupare il tecnico francese anche in vista della sfida di Champions League con il Napoli di Sarri.

Il Real Madrid inoltre, in queste ultime giornate è anche incappato in diversi infortuni, che naturalmente hanno complicato le scelte di Zidane, con i blancos che nell’ultima gara giocata al Santiago Bernabeu con il Malaga hanno dovuto subire anche i fischi del pubblico dal palato fine. I problemi di infortuni più gravi sono quelli che riguardano la difesa, con i due esterni titolari, Carvajal e Marcelo, che sono infortunati e Zidane spera di riaverli a disposizione almeno per la sfida in Champions.

Anche una delle possibili alternative, quella rappresentata da Pepe, è venuta meno, dato che il difensore è fermo da oltre un mese e mezzo, e quindi Zidane deve affidarsi a Danilo e Coentrao, che non stanno vivendo un bel momento, con il primo che ha macchiato le sue due ultime gare con due autoreti. Problemi anche per l’attacco con Benzema che va a fasi alterne, mentre l’ex juventino Morata non sembra mai essere stato preso veramente in considerazione da Zidane.

La Real Sociedad da parte sua sta facendo un buon campionato, con il quinto posto, alla pari con l’Atletico Madrid, con 35 punti all’attivo, che la inserisce nel gruppo delle squadre che parteciperanno alla prossima Europa League, e che possono sperare anche nello spareggio per la Champions. Nell’ultima giornata la formazione di Sacristan ha giocato in casa con il Celta Vigo, battendo la formazione galiziana, che ha eliminato il Real Madrid in coppa, per 1 – 0 con una rete messa a segno da Juanmi al 27esimo del secondo tempo dopo avere avuto un gran numero di occasioni. La gara di andata tra Real Sociedad e Real Madrid, giocata allo stadio Anoeta, si era conclusa con il risultato di 3-0 a favore dei blancos, con una doppietta del gallese Gareth Bale, intervallata da una rete di Asensio.

In Coppa del Re il Real Madrid si presentava in Galizia dovendo rimontare dopo la sconfitta casalinga dell’andata, ma la formazione di Zidane non è riuscita a farlo, chiudendo con il risultato di 2 – 2. Il Real Madrid preme subito con Cristiano Ronaldo che prende per due volte il palo della porta del Celta sullo 0 – 0, con i galiziani che passano in vantaggio prima della fine del primo tempo con Danilo che combina un pasticcio e firma l’autorete.

I blancos pareggiano immediatamente ad inizio ripresa, naturalmente con una rete di Ronaldo e questo rimette in bilico l’esito della gara, ma per il Celta arriva il nuovo vantaggio, questa volta ad opera di Wass che segna e rende inutile il pareggio finale di Lucas Vasquez, che non serve per la qualificazione. Il Real Madrid aveva invece vinto l’ultima di andata, davanti al suo pubblico, ma con un po' di affanno, sul Malaga, per 2–1 con le due reti realizzate da Sergio Ramos, uno dei più concreti anche in questo momento problematico, ed arrivato a quota nove reti in totale tra tutte le manifestazioni.

La gara Real Madrid-Real Sociedad, come tutti gli altri big match della Liga, può essere seguita in diretta tv sulla tv satellitare e in particolare su Sky Sport Plus, disponibile per i clienti Sky al numero 205 della piattaforma. Di conseguenza è disponibile pure la diretta streaming video, che sarà fruibile tramite l’applicazione Sky Go dagli abbonati.

© Riproduzione Riservata.