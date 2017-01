Renate-Racing Roma/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live (Oggi, Lega Pro 2017 girone A)

DIRETTA RENATE-RACING ROMA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Renate-Racing Roma sarà diretta dall'arbitro Giovanni Ayroldi; vale per la quarta giornata di ritorno nel girone A di Lega Pro 2016-2017, squadre in campo domenica 29 gennaio alle ore 14:30. Le due compagini si affronteranno allo Stadio Città di Meda con lo stesso obiettivo, vale a dire quello dei tre punti.

Il Renate è attualmente al sesto, posto e nell'ultimo turno ha rimediato un pareggio a reti bianche in trasferta contro l'ostico Piacenza. Continuando con questo passo i lombardi non avranno problemi ad assicurarsi una posizione di prestigio nei playoff, dovesi giocheranno tutte le chance a disposizione per tentare di approdare in Serie B. Un traguardo che, al momento sembra piuttosto utopistico. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Così come sembra lontana anni luce la salvezza della Racing Roma, che sta disputando una stagione in continuo affanno, e rischia di non prendere parte neppure ai playout. Attualmente la squadra capitolina è all'ultimo posto in coabitazione con il Prato, anche se reduce da due risultati utili consecutivi (due pareggi senza reti).

Uno sguardo alle probabili formazioni è essenziale per cercare di capire che andamento prenderà la gara e quale potrebbe essere il reale svolgimento della contesa. Il Renate verrà schierato da mister Luciano Foschi con il modulo 3-5-2, uno dei più in voga nell'ultimo periodo. In porta i tifosi inneggeranno la prestazione di Cincilla, protetto dal difensore Teso sul centro-destra, da Di Gennaro al centro e da Malgrati sul centro-sinistra.

Per il ruolo di mediano a centrocampo ci sarà spazio per Scaccabarozzo, che coordinerà le operazioni di costruzione del gioco assieme alla mezzala destra Palma e alla mezzala sinistra Pavan. Sulla fascia destra agirà l'esterno Anghileri, mentre sul versante opposto si prodigherà Vannucci. L'undici titolare sarà completato dai due attaccanti Napoli e Marzeglia, che nel recente passato hanno dimostrato più volte d'intendersi alla perfezione e di giocare quasi a memoria.

La Racing Roma si affiderà al modulo 4-3-1-2, uno schieramento abbastanza propositivo adottato dall'allenatore Giuliano Giannichedda. Il portiere titolare risponderà al nome di Reinholds, e insieme a lui proteggeranno i pali il terzino destro Bigoni, il primo difensore centrale Ungaro, il secondo difensore centrale Caldore e il terzino sinistro Selvaggio. A centrocampo giocheranno Vastola, D'Attilio e Ricciardi, schierati rispettivamente nel ruolo di mediano, di mezzala sinistra e di mezzala destra. A fare da collante fra la linea mediana e l'attacco ci sarà il trequartista Maestrelli, che sarà incaricato di lanciare in porta i due centravanti Loglio e Testi.

Il Renate ha costruito le proprie fortune su un possesso di palla prolungato, non sterile e noioso ma finalizzato al gol. Quindi saranno proprio i nerazzurri a controllare maggiormente la sfera e a riversarsi con più decisione della metà campo avversaria. La Racing Roma nell'ultimo periodo ha dimostrato di essere migliorata dal punto di vista difensivo, ma in attacco pecca in diversi fondamentali.

Per uscire con qualche punto dallo stadio Città di Meda servirà che i contropiedi siano ben orchestrati e che le poche occasioni che dovessero capitare vengano sfruttate a dovere. Ad esempio i calci piazzati, che possono risolvere gare piuttosto bloccate e destinati a chiudersi senza reti.

Per scommettere su Renate-Racing Roma le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci danno le seguenti informazioni: la vittoria del Renate (segno 1) vale 1,45, il pareggio (segno X) è quotato 4,00 mentre la vittoria della Racing Roma, indicata dal segno 2, vi permetterà di vincere 7,00 volte la somma che avrete deciso di giocare.

Renate-Racing Roma non godrà di una diretta tv ma, come per tutte le partite di Lega Pro, l'appuntamento è su Sportube.tv per la diretta streaming video: da questa stagione per accedere al servizio e assistere alla partita su PC, tablet o smartphone dovrete pagare una quota in abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

