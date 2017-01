Risultati Lega Pro/ Livescore in diretta e classifica aggiornata gironi A, B, C (23^ giornata, 29 gennaio 2017)

RISULTATI LEGA PRO: LIVESCORE IN DIRETTA E CLASSIFICA AGGIORNATA GIRONI A, C (23^ GIORNATA, 29 GENNAIO 2017) - Domenica 29 gennaio la ventitreesima giornata del campionato di Lega Pro 2016-2017 riguarda tutti i gironi che compongono il torneo; nel gruppo C però c’è solo una partita in programma che, alle ore 14:30, è l’interessante Catania-Reggina mentre alle ore 20:45 di lunedì 30 gennaio è previsto il Monday Night Catanzaro-Lecce.

Risultati Girone A. Andiamo invece a scoprire nel dettaglio quali sono le altre partite che ci attendono oggi: per il girone A alle ore 14:30 ci sono Giana Erminio-Cremonese, Pro Piacenza-Olbia, Renate-Racing Roma e Viterbese-Piacenza. Alle ore 16:30 Arezzo-Alessandria, Livorno-Como, Lupa Roma-Siena e Prato-Carrarese, alle ore 18:30 invece Pontedera-Pistoiese.

Archiviata la prima sconfitta in campionato, l’Alessandria ha ripreso la marcia la scorsa domenica con una vittoria in rimonta; i grigi mantengono 7 punti di vantaggio sulla Cremonese che oggi rischia in casa di una Giana Erminio sempre proiettata verso i playoff, e 8 sul Livorno che invece è in grande ascesa e potrebbe presto diventare la prima antagonista per la promozione diretta. Alle spalle sale molto bene anche l’Arezzo, reduce da tre vittorie consecutive: i toscani hanno la grande occasione, in casa contro la capolista, di prendere tre punti che li porterebbero a 8 punti dalla vetta e riaprirebbero tutto il discorso, a patto ovviamente che le inseguitrici facciano il loro dovere.

Risultati girone B: si gioca oggi alle ore 14:30 AlbinoLeffe-Forlì, Lumezzane-Feralpisalò, Modena-Teramo, Sambenedettese-Gubbio, Sudtirol-Bassano e Venezia-Parma; alle ore 16:30 Ancona-Maceratese, alle ore 18:30 Padova-Fano, Pordenone-Mantova e Santarcangelo-Reggiana. Il big match è naturalmente quello dello stadio Penzo: il Venezia capolista vuole tornare ad allungare su un Parma che sta tornando grande con Roberto D'Aversa, e che minaccia di andare a prendersi la prima posizione che varrebbe la promozione diretta. Pronte ad approfittare di un eventuale pareggio Pordenone e Padova: entrambe hanno partite interne sulla carta abbordabili, entrambe dunque possono provare a recuperare qualche punto e rilanciare così la loro candidatura. In coda sembra essere in crescita il Modena che ha una partita da non sbagliare contro il Teramo, il derby marchigiano può portare punti importanti all'Ancona ma anche rilanciare le ambizioni di playoff della Maceratese. Staremo a vedere come andranno a finire queste partite e come cambierà la classifica di ciascun girone nel campionato di Lega Pro.