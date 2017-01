SAMPDORIA ROMA / Streaming video e diretta tv: ecco come vedere la partita

SAMPDORIA-ROMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA? - La sfida tra Sampdoria e Sassuolo potrà essere seguita in diretta streaming su Sky Go, servizio grazie al quale la partita sarà visibile attraverso diversi strumenti tecnologici, come PC, smartphone e tablet. La telecronaca del match è stata affidata a Riccardo Gentile, che sarà affiancato da Lorenzo Minotti per il commento tecnico. A bordo campo, invece, Angelo Mangiante per tutti i contributi, gli aggiornamenti durante la partita e gli interventi dei protagonisti. Andrea Marinozzi, invece, si occuperà di Sampdoria-Roma per Diretta Gol. Ma su quale canale sarà possibile seguire la sfida? Dovete collegarvi su Sky Calcio 3, disponibile anche nella versione in alta definizione.

La partita Sampdoria-Roma potrà essere seguita in diretta tv, oltre che dagli abbonati alla pay tv satellitare, anche da coloro che hanno un contratto con quella del digitale terrestre. E allora diamo un'occhiata alla proposta di Mediaset per quanto riguarda la sfida tra Sampdoria e Roma: sarà disponibile su Premium Calcio 1. Oltre alla telecronaca di Enrico De Santis, che potrà contare sul commento tecnico di Roberto Cravero, sarà disponibile anche quella del "tifoso" Carlo Zampa. Da bordo campo, invece, interverranno Marco Cherubini e Michele Corti per gli aggiornamenti durante la partita e i contributi nel pre e post match con le voci dei protagonisti. Sampdoria-Roma è visibile anche con il servizio Serie A Tim TV: basta scaricare l'app su dispositivi Android, iOS e Windows o su Chromecast, Apple TV. I decoder TIMvision hanno già l'applicazione dedicata. Il servizio è a pagamento: il costo della singola partita in diretta è di 1,99 euro, IVA inclusa.

Deludenti gli ultimi risultati raccolti dalla Sampdoria, scesa al quintultimo posto in classifica: la squadra blucerchiata proverà a strappare la vittoria alla Roma per dare una svolta alla sua stagione. Non sarà affatto semplice, però, contro i giallorossi, reduci da quattro vittorie consecutive e in scia della Juventus, al secondo posto in classifica. Un passo falso della Roma non solo complicherebbe il loro inseguimento, ma darebbe al Napoli una chance per raggiungerla al secondo posto. Riflettori accesi su Edin Dzeko, bomber giallorosso, e Luis Muriel, pronti a sfidarsi in campo.

