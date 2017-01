SASSUOLO JUVENTUS / Streaming video e diretta tv: ecco come vedere la partita

SASSUOLO-JUVENTUS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA? - La partita tra Sassuolo e Juventus è visibile in diretta streaming video su Sky Go, applicazione grazie a cui la sfida può essere seguita attraverso PC, smartphone e tablet. La telecronaca del match sarà curata da Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Daniele Adani. Da bordo campo, invece, gli inviati Francesco Cosatti e Giovanni Guardalà, che interverranno prima, durante e dopo la partita con aggiornamenti e contributi dei protagonisti. Geri De Rosa, invece, si occuperà di Sassuolo-Juventus per quanto riguarda la Diretta Gol di Sky Supercalcio, disponibile anche in HD. A tal proposito, i canali attraverso i quali seguire la partita della ventiduesima giornata di Serie A sono Sky Sport 1, Sky Calcio 1 e Sky Sport Mix, tutti disponibili anche in alta definizione.

SEGUI LA DIRETTA DI SASSUOLO JUVENTUS LIVE CON NOI, CLICCA QUI

La sfida Sassuolo-Juventus non è visibile in diretta tv esclusivamente per gli abbonati alla pay tv satellitare, bensì anche per coloro che hanno un contratto con la pay tv del digitale terrestre. Quindi diamo uno sguardo all'offerta Mediaset per quanto riguarda la partita tra Sassuolo e Juventus: potrà essere seguita su Premium Sport, anche nella sua versione ad alta definizione. Fabrizio Ferrero si occuperà della telecronaca, Andrea Agostinelli invece del commento tecnico. Disponibile anche la telecronaca tifoso, a cura di Antonio Paolino. Da bordo campo, invece, i contributi di Gianni Balzarini e Simone Cerrano, che avvicineranno ai loro microfoni i protagonisti nel pre e post partita, oltre che fornire gli aggiornamenti durante la partita.

Il Sassuolo, reduce da due vittorie consecutive, ospita la Juventus con l'obiettivo di dare continuità ai propri risultati: affrontare i bianconeri non è mai semplice, ma la squadra di Eusebio Di Francesco ha già dimostrato di avere le carte in regola per dare filo da torcere alle "grandi", nonostante una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative. La Juventus dal canto suo vuole la seconda vittoria di fila per mantenere la vetta della classifica e proseguire così la corsa verso quello che sarebbe il sesto scudetto consecutivo. Un passo falso riaccenderebbe i sogni delle inseguitrici. Occhi puntati sull'ex bianconero Alessandro Matri, che ha ritrovato minuti e gol, oltre che su Gonzalo Higuain e il nuovo modulo a trazione anteriore della Juventus, grazie al quale il Pipita può contare sul supporto di Paulo Dybala e Mario Mandzukic.

CLICCA QUI SOTTO PER IL VIDEO DELL'ANDATA DI SASSUOLO JUVENTUS