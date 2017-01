Sambenedettese-Gubbio/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA SAMBENEDETTESE-GUBBIO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Sambenedettese-Gubbio sarà diretta dall’arbitro Luca Zufferli della sezione di Udine, assistito dai guardalinee Salvatore Marco Dibenedetto di Barletta e Fabio Pappagallo di Molfetta: si gioca dalle ore 14:30 di domenica 29 gennaio 2017. Un vero e proprio scontro diretto quello che andrà in scena al Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto. La formazione di casa ha voglia di vincere per confermarsi in zona play-off anche se il Gubbio non è certo un avversario semplice. Solo 3 i punti che separano le due formazioni che in questo momento sono pronte a dare spettacolo per conquistare un piazzamento utile per gli spareggi.

Entrambe vengono da un pareggio anche se la Sambenedettese vive un momento di grande difficoltà e di scarsa chiarezza a livello societario: nelle feste di Natale ha dato il suo addio Palladini, protagonista del ritorno nei professionisti della Samb. In casa Gubbio c'è grande entusiasmo visto che solo un anno fa gli umbri erano in serie D. Ci sono tutte le carte in regola per assistere ad una sfida vibrante ed accesa fin dai primi minuti visto che entrambe vogliono vincere. Sambenedettese che ha bisogno della vittoria e che perciò dovrà fare affidamento sui suoi migliori uomini per vincere in casa.

Samb con il 3-5-2 che vedrà in porta l'esperienza di un elemento come Aridità, mentre in difesa agiranno sicuramente Rapisarda, Mori e Radi. Centrocampo massiccio con Lulli, Damonte e Sabatino che agiranno al centro mentre sulle fasce spazio per Grillo e Tortolano. La coppia di attaccanti sarà composta da Mancuso e dall'esperto Agodirin, arrivato in questa sessione di mercato e con una lunga militanza in Lega Pro. In casa Gubbio non c'è voglia di accontentarsi e perciò l'unico obbiettivo è quello di uscire con punti in tasca dalla sfida di San Benedetto del Tronto. Il modulo sarà sempre il 4-3-1-2 con l'esperienza dell'ex Foggia, Narciso, tra i pali. Difesa con Kalombo, Marini, Rinaldi e Zanchi a fare da schermo all'attacco dei padroni di casa. A centrocampo giocheranno Croce, Romano e Valagussa mentre dietro alle punte ci sarà Casiraghi che molto bene sta facendo in questa stagione. Il tandem offensivo vedrà in azione Ferri Marini e Ferretti.

La Sambenedettese ha un modo di giocare basato sulla rapidità e tecnica di alcuni elementi. Grillo e Tortolano sugli esterni possono far male e sono elementi in grado di fare la differenza. Gli uomini di Sanderra hanno voglia di conquistare quanti più punti per provare a raggiungere un traguardo importante come quello dei play-off. Gli spareggi sarebbero la giusta opportunità per misurare le reali ambizioni di una squadra come quella marchigiana, che sta facendo davvero molto bene in questa stagione.

Il Gubbio ha dalla sua l'entusiasmo di una piazza che vuole di sognare e portare avanti un progetto basato sui giovani. L'opportunità è di quelle ghiotte: col suo gioco può far male ad una Samb che appare essere in un momento certamente poco brillante. Per quanto riguarda le scommesse sul gusta partita, Bwin quota la vittoria dei padroni (segno 1) di casa a 2.30. Il pareggio finale tra Sambenedettese e Gubbio (opzione X) è quotato a 3.00, mentre il colpo degli ospiti (segno 2) viene valutato 2.90 sempre dal bookmaker Bwin.

