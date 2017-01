DIRETTA / Santarcangelo-Reggiana (risultato live 0-0) info streaming video Sportube: si comincia! (Oggi, Lega Pro 2017)

DIRETTA SANTARCANGELO-REGGIANA (0-0): INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B). SI COMINCIA - Santarcangelo-Reggiana è una sfida di medio-alta classifica tra due squadre che reduci da una sconfitta rimediata nell'ultimo turno di campionato. Per migliorare il loro piazzamento, i club sono molto attivi sul calciomercato al fine di rinforzare la propria rosa. In questo senso, il ds della Reggiana Andrea Grammatica, ha dichiarato chiuso il mercato in uscita del club. Queste le sue dichiarazioni, come riportate dall'ufficio stampa: “Ci fa molto piacere sapere che i nostri giocatori suscitano il forte interesse di molte squadre, anche di categoria superiore. Tuttavia, da questo momento nessun giocatore della Reggiana è più sul mercato. È opportuno pensare esclusivamente a noi stessi e concentrarsi al meglio sui nostri obiettivi in campo".

DIRETTA SANTARCANGELO-REGGIANA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B). I TESTA A TESTA - Pochi ma recenti i testa a testa iscritti nello storico degli ultimi anni per il match tra Santarcangelo e Reggiana: solo tre i dati utili, raccolti nel campionato di Lega Pro tra il 2014 a oggi, con una sola affermazione dei grata e ben 2 pareggi. Nel girone di andata della stagione di Lega Pro ancora in corso fu proprio un pareggio il risultato finale in casa della Reggiana: il match terminò 0-0 anche se questa volta sarà tutta un'altra storia in quanto nessuna delle due compagini può perdere punti. Nella scorsa stagione della terze serie italiana, la sfida di andata vide in casa romagnola l’unica vittoria messa a bilancio, come detto a favore dei granata, che realizzarono con Siega l’1 a 0: al ritorno invece il risultato venne fissato sull’1 a 1 al Mapei Stadium con Ruopolo a segno per i padroni di casa e Obeng in risposta per il Santarcangelo al 72’.

DIRETTA SANTARCANGELO-REGGIANA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B). I PROTAGONISTI - Andiamo alla scoperta dei possibili protagonisti di Santarcangelo-Reggiana: allo stadio Valentino Mazzola in palio punti pesanti per i rispettivi obiettivi. Il Santarcangelo ha appena acquistato Edoardo Defendi, arrivato in prestito via Brescia: ha giocatonel Melfi la prima parte della stagione segnando due gol. Cambia girone e spera di tornare a garantire il suo contributo di gol: la stagione 2013-2014 è stata per lui la più prolifica (8 gol con il Como) al fianco di Sasha Cori potrebbe rinascere ed è questa la speranza di Michele Marcolini, che intanto aumenta le potenzialità del suo attacco se non altro in termini numerici. Nuovo arrivo anche in casa Reggiana: l’esperto francese Gael Genevier approda alla corte emiliana dopo due anni e mezzo nel Lumezzane. Un giocatore che ha anche conosciuto la nostra Serie A (appena 4 partite) ma che prevalentemente è stato protagonista in Serie B: era il regista del Pisa che con Giampiero Ventura sfiorò la promozione nel massimo campionato (70 partite di campionato con 8 gol in nerazzurro), poi ha giocato con Torino, Siena, Livorno, Juve Stabia, Pro Vercelli e Novara. La Reggiana è una piazza ambiziosa; forse Genevier non è più il giocatore di un tempo ma certamente può dare il suo contributo nella lotta per la promozione.

DIRETTA SANTARCANGELO-REGGIANA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Santarcangelo-Reggiana, che sarà diretta dall'arbitro Matteo Proietti, va in scena alle ore 18:30 di domenica 29 gennaio per la ventitreesima giornata del girone B di Lega Pro 2016-2017. La Reggiana vuole risollevarsi dopo aver subito una pesante sconfitta in casa contro il Venezia. Gli emiliani possono farlo già a partire dalla 23.esima giornata, quando saranno ospiti allo stadio Valentino Mazzola per la sfida contro l'altalenante Santarcangelo.

I gialloblu nell'ultimo turno sono scivolati nuovamente fuori dalla zona playoff. La sconfitta contro il Parma, attualmente secondo in classifica, e la concomitante vittoria dell'Albinoleffe a Fano hanno fatto fare un notevole balzo all'indietro alla squadra di mister Michele Marcolini, che adesso è chiamata a dare una risposta decisa per non perdere definitivamente il treno delle prime della classe.

La Reggiana dal canto suo potrebbe aver perso definitivamente il treno per il primo posto. La sconfitta contro il Venezia, che si è confermato meritatamente nel ruolo di capolista, ha segnato probabilmente una svolta nella stagione. Ora la Reggiana cercherà di ottenere un buon piazzamento in chiave playoff, ma per il primo posto i giochi sembrano ormai un discorso fra il Venezia e il Parma.



Andiamo ora ad ipotizzare e leggere fra le righe le probabili formazioni che i due allenatori sceglieranno per cominciare la gara. I padroni di casa, utilizzeranno il modulo 3-5-2, che riesce a dare la giusta copertura in fase difensiva ma che all'occorrenza può anche trasformarsi in uno schieramento offensivo. L'estremo difensore che si posizionerà fra i pali sarà il capitano Nardi, protetto sul centro-destra da Sirignano, nel mezzo da Adorni e sul centro-sinistra da Paramatti.

A centrocampo spazio per Dalla Bona nello slot di mediano, mentre alla sua destra ci sarà la mezzala Carlini e alla sua sinistra l'altra mezzala Gatto. I due esterni saranno Florio sulla fascia destra e Rossi sulla fascia sinistra. Infine in attacco assisteremo alla prova del tandem composto da Cesaretti e Cori, a secco nell'ultimo match di campionato e desiderosi di tornare al gol.

La Reggiana dovrebbe affidarsi invece al modulo 4-3-1-2 con il rombo, il preferito di mister Leonardo Colucci. Il portiere titolare sarà Perilli e difenderà i pali assieme al terzino destro Spanò, ai due difensori centrali Sabotic e Rozzio e al terzino sinistro Giron. A centrocampo il mediano di rottura sarà Genevier, che coordinerà la manovra d'attacco assieme ai suoi guardaspalle Calvano sulla destra e Bovo sulla sinistra. Il tridente d'attacco si comporrà con il trequartista Cesarini e i due centravanti Guidone e capitan Marchi.



Essendo un derby la gara sarà molto più equilibrata del previsto. In gare come questa la classifica conta relativamente e la Reggiana dovrà rendersi protagonista di una grande prova per tornare a macinare punti e non perdere contatto con le concorrenti. Anche l'obiettivo del Santarcangelo è estremamente nobile e ambizioso, dunque nessuno dei due team vorrà concedere nulla e questo è garanzia di bel gioco e di occasioni da una parte e dall'altra. In particolare i romagnoli dovranno stare attenti ai movimenti di Marchi, che ha già dimostrato in Serie B di essere un vero e proprio killer dell'area di rigore e di saper aggirare le maglie difensive alle spalle con tagli repentini.



Per chi si diverte ogni tanto a tentare la sorte sarebbe utile conoscere le quote relative al match. Al momento le agenzie di scommesse non si sono ancora espresse in merito, ma è probabile che la reggiana risulti leggermente favorita per la vittoria, considerando comunque la distanza in classifica fra le due compagini.

Per scommettere su Santarcangelo-Reggiana le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci danno le seguenti informazioni: la vittoria del Santarcangelo (segno 1) vale 3,00, il pareggio (segno X) è quotato 3,10 mentre la vittoria della Reggiana, indicata dal segno 2, vi permetterà di vincere 2,35 volte la somma che avrete deciso di giocare.

Santarcangelo-Reggiana non godrà di una diretta tv ma, come per tutte le partite di Lega Pro, l'appuntamento è su Sportube.tv per la diretta streaming video: da questa stagione per accedere al servizio e assistere alla partita su PC, tablet o smartphone dovrete pagare una quota in abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

