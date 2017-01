Serie A tabellini 22^ giornata/ Assist, marcatori, sostituzioni, ammoniti, espulsi. Gli anticipi (domenica 29 gennaio 2017)

TABELLINI SERIE A 2016-2017: INTER-PESCARA 3-0 (22^ GIORNATA) - L’Inter infila la settima vittoria consecutiva: 3-0 al Pescara e i nerazzurri volano in classifica, avvicinandosi al terzo posto. Il Pescara resta al palo, con zero vittorie sul campo e una situazione che si fa sempre più difficile e definitiva. Questa volta all’Inter non servono nemmeno i gol di Mauro Icardi: le reti portano la firma di Danilo D’Ambrosio, Joao Mario (la seconda consecutiva dopo quella decisiva di Palermo) e Eder, con il brasiliano entrato da appena due minuti (per Perisic). Gli assist sono di Brozovic, Perisic e Icardi: se non altro il capocannoniere del campionato è risultato ancora una volta determinante con un passaggio vincente, l’ottavo del suo campionato. Stefano Pioli ha esaurito tutti i cambi a sua disposizione: dentro anche Gabigol per Candreva e, negli ultimi cinque minuti, Santon per D’Ambrosio. Il Pescara ha presentato il giovane cipriota Kastanos dal primo minuto, avendo però poco sia dalla formazione titolare che dai subentrati (Crescenzi, Cerri e Cubas). (Claudio Franceschini) CLICCA QUI PER IL TABELLINO DI INTER-PESCARA 3-0

TABELLINI SERIE A 2016-2017: LAZIO-CHIEVO 0-1 (22^ GIORNATA) - Il Chievo fa il colpo grosso all’Olimpico: batte la Lazio per 1-0 mettendo fine a una striscia di quattro sconfitte e si rilancia in classifica. Risultato clamoroso per come è maturato: ill gol di Roberto Inglese, su assist di Gobbi, è arrivato al 90’ minuto dopo che per tutta la partita la Lazio aveva spinto sull’acceleratore creando occasioni a ripetizione, non trovando il gol per scarsa mira e per le grandi parate di un Sorrentino protagonista. Nel finale Simone Inzaghi ci ha provato con i giovani: dentro Alessandro Rossi (per uno spento Filip Djordjevic) e Cristiano Lombardi per Basta, ma i cambi (anche Luis Alberto per Radu) non sono serviti a trovare i tre punti e anzi è arrivata anche la beffa finale. Lazio che si allontana dunque dal terzo posto mentre il Chievo, nonostante le assenze importanti, ha ottenuto la posta piena con la solita gara di sacrificio e ripartenze. Tre i cambi anche per Rolando Maran, uno dei quali forzato (Dainelli per Spolli); quattro le ammonizioni, due per parte, in una gara sostanzialmente corretta ma spesso interrotta da falli tattici. (Claudio Franceschini) CLICCA QUI PER IL TABELLINO DI LAZIO-CHIEVO 0-1