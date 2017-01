Sudtirol-Bassano/ Info streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA SUDTIROL-BASSANO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Sudtirol-Bassano sarà diretta dall'arbitro Fabio Schirru: le due squadre scendono in campo domenica 29 gennaio alle ore 14:30 per la 23esima giornata del girone B di Lega Pro 2016-2017. Gli altoatesini speravano in un campionato più ambizioso, ma molto probabilmente dovranno accontentarsi della salvezza con qualche giornata di anticipi. Infatti la squadra ha sempre fallito gli appuntamenti decisivo, e adesso si trova a dover lottare per non essere risucchiata nella lotta playout.

Inoltre nell'ultimo turno disputato ha perso una gara fondamentale per il prosieguo contro la Feralpisalò. La Virtus Bassano, che negli ultimi anni aveva sempre lottato per raggiungere il campionato cadetto, ha avuto un periodo di crisi nera. Infatti per otto gare consecutive e per quasi due mesi i giallorossi non avevano trovato la vittoria, racimolando solo pareggi e incappando anche in tre sconfitte. Nell'ultima gara dell'anno la squadra è tornata al successo e si è ripetuta alla ripresa del campionato, uscendo vincitrice dal primo impegno del 2017 grazie ad una prestazione gagliarda ai danni dell'Ancona.

Nell'analisi delle formazioni, nonostante alcuni dubbi dal punto di vista degli interpreti, non si saranno novità sui moduli. Il Sudtirol, sotto la guida del tecnico William Viali, proporrà come nelle precedenti uscite lo schieramento 4-4-2. In porta giocherà Marcone, assistito dal terzino destro Tait, dal primo difensore centrale Di Nunzio, dal secondo difensore centrale Bassoli e dal terzino sinistro Sarzi. Per quanto concerne il reparto mediano, pronti i due interni Obodo e Broh, che fungeranno da diga in mezzo al campo e si occuperanno di far ripartire l'azione. Sulle fasce invece si prodigheranno l'esterno destro Cia e l'esterno sinistro Tulli.

Infine in attacco i tifosi potranno inneggiare alle giocate delle due punte centrali Gliozzi e Spagnoli. La risposta della Virtus Bassano arriverà con l'utilizzo del modulo 4-3-1-2 con il rombo di centrocampo, il preferito del talentuoso tecnico Luca D'Angelo. In porta giocherà l'estremo difensore e capitano della squadra Gian Maria Rossi, che proteggerà i pali con la'iuto dei quattro difensori, che risponderanno ai nomi di Formiconi, Pasini, Bizzotto e Crialese.

A centrocampo il perno sarà Proietti, che coordinerà le azioni con l'ausilio delle due mezzali Laurenti e Bianchi. In posizione di trequartista invece verrà schierato Candido, che galleggerà fra le linee alla ricerca di spazi interessanti. Il duo d'attacco si comporrà con le due punte, Grandolfo e Minesso, capaci d'intendersi alla perfezione come già avvenuto in diverse occasioni nel recente passato.

La Virtus Bassano, com'è nel suo stile, vorrà avere il controllo della gara, evitando che gli altoatesini possano prendere il sopravvento. Ecco perché la compagine veneta tende sempre a controllare per più tempo il pallone rispetto agli avversari e si riversa con molti uomini nella metà campo dell'altra squadra. Il Sudtirol potrebbe far giocare a proprio vantaggio la fame di punti della Virtus Bassano, e difendersi con ordine per poi ripartire in contropiede alla ricerca di un gol.

Andiamo a dare una veloce occhiata alle quote emesse dall'agenzia di scommesse Paddy Power. Il successo dei padroni di casa è dato a quota 2.95, mentre il pareggio pagherebbe 3.05. Favorita la Virtus Bassano, la cui vittoria paga 2.40 volte.

Sudtirol-Bassano non godrà di una diretta tv ma, come per tutte le partite di Lega Pro, l'appuntamento è su Sportube.tv per la diretta streaming video: da questa stagione per accedere al servizio e assistere alla partita su PC, tablet o smartphone dovrete pagare una quota in abbonamento.

