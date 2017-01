TOUNKARA & BIGLIA / Video, Lazio: pugni al tifoso che aveva insultato il capitano. Ora rischia il Daspo

TOUNKARA & BIGLIA, VIDEO LAZIO: DOPO LA LITE COL TIFOSO, IL 21ENNE RISCHIA UN DASPO - Una situazione ai limiti dell’assurdo che coinvolge la Lazio, Mamadou Tounkara, il capitano Lucas Biglia e un tifoso impazzito al termine di Lazio-Chievo. Il finale della partita di ieri sera rischia di aver notevoli conseguenze anche a livello penale per la società biancoceleste, ma soprattutto per l’attaccante di belle speranze ed ex gemello di Keita Balde; dopo aver preso a male parole e anche con un presunto pugno il tifoso che aveva appena insultato il capitano Biglia, ora Tounkara rischia grosso, addirittura il Daspo dagli stadi italiani. «Scusatemi, non voglio che sia frainteso il mio gesto. Io sono il primo tifoso, il primo laziale, il primo a sostenere la mia squadra, solo che vedendo simili gesti (come sputare al nostro capitano) quasi non riuscivo a credere che un sostenitore potesse arrivare a tanto. Chiedo scusa in primis al tifoso e a tutta la mia Lazio. Sempre forza Lazio», ha scritto ieri sera su Facebook per scusarsi con quanto successo, ma potrebbe non bastare. Come riporta Corriere dello Sport, «In un attimo nasce un parapiglia, il tifoso e Tounkara sono faccia a faccia, l’attaccante sferra un pugno, colpisce il supporter. Sono attimi di tensione, c’è grande concitazione. Interviene la Digos e conduce il tifoso e Tounkara al commissariato di polizia dell’Olimpico. Entrambi vengono fermati per due ore, si procede subito con l’identificazione. Al commissariato entrano il presidente Lotito, il diesse Tare, il team manager Manzini, il segretario generale Calveri, s’informano sull’accaduto, poi entrano nella reception dell’Olimpico, zona sala stampa». La Lazio ha già fatto sapere che non multerà il giocatore dato che quanto è avvenuto non è accaduto in campo (e tra l’altro Tounkara è fuori rosa dall’inizio dell’anno), ma le autorità potrebbe comminare a lui come al tifoso che ha sputato addosso a Lucas Biglia (tenuto da 6 giocatori e magazzinieri per non scagliarsi contro il folle “tifoso”) un Daspo con altri strascichi giudiziari.

TOUNKARA & BIGLIA, VIDEO LAZIO: ECCO COSA È SUCCESSO - Ma cosa è successo ieri sera dopo Lazio Chievo allo Stadio Olimpico? Tounkara, Biglia e un tifoso, una “triade” che per una serata hanno fatto tornare gli incubi nell’ambiente Lazio, protagonista di un’annata difficile da comprendere. Spettacolare e redditizia in campo, indifferenza totale dei tifosi che ormai hanno strappato del tutto con il presidente Lotito; uno stadio mezzo vuoto ieri e la sconfitta all’ultimo minuto con la Lazio hanno fatto scattare un tifoso, che avrebbe invitato - dopo aver scavalcato le barriere - il capitano Biglia di andarsene dalla Lazio. L’argentino tenuto a fatica dai compagni, anche perché il tifoso pareva scagliarsi anche contro la moglie di Lucas Biglia, poi purtroppo l’arrivo in scena di Tounkara. Come si vede distintamente dalle immagini video qui sotto, dopo il fischio finale e la sconfitta della Lazio (tra l’altro dopo aver dominato, sfortunata con il Chievo avendo preso gol al 91esimo da Inglese), l’ultras viene avvicinato da Tounkara che prova a difendere il suo capitano arrivando al faccia a faccia con il tifoso e dandogli anche un pugno di striscio in volto. La Lazio non rischia quasi nulla, il giocatore 21enne Tounkara e in netta rotta con la società, potrebbe aver definitivamente posto la fine della sua avventura alla Lazio, visto che con un eventuale Daspo non potrebbe accedere per molto tempi in tutti gli stadi italiani.

Clicca il pulsante > qui sotto per il video lite tra Tounkara, Biglia e il tifoso laziale