Torino-Atalanta/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario quote e risultato live (oggi Serie A 2017 22^ giornata)

DIRETTA TORINO-ATALANTA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 22^ GIORNATA) - Torino-Atalanta, diretta dall'arbitro Antonio Damato, si gioca domenica 29 gennaio 2017 alle ore 12.30, sarà una partita valida per la terza giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. I punti in palio sono decisamente pesanti per entrambe in questo match di sicuro interesse: da un lato c'è un Torino che dopo un ottimo girone di andata ha subito una flessione e ora vede l'Europa decisamente lontana: sono infatti nove i punti di ritardo dalla zona Europa League e i tifosi cominciano a mugugnare. Perdere contro l'Atalanta vorrebbe dire dover dire addio in modo definitivo ai sogni europei.

Dall'altro lato c'è una Atalanta che è in piena zona Europa League con i suoi 38 punti e che vede la Champions lontana solo cinque punti. Certamente il Napoli e l'Inter sembrano difficilmente superabili per la squadra bergamasca, ma i ragazzi di Gasperini hanno finora fatto un'ottma stagione e sicuramente proveranno fino all'ultimo a rimanere attaccati al treno dell'Europa di prima classe, pur essendo anche quella dell'Europa League un risultato incredibile per l'ambiente Atalanta.

Il Torino sembra essersi decisamente perso nelle ultime partite, dove oltre ad un gioco che latita sono arrivate anche diverse delusioni. La vittoria in campionato manca da tre turni e precisamente dal successo casalingo contro il Genoa di Juric, altra squadra del massimo campionato decisamente in crisi. Poi è arrivato un pareggio contro il Sassuolo in trasferta e un pareggio casalingo contro il Milan (già incontrato in Coppa Italia con esiti negativi per le sorti della qualificazione). A Bologna è arrivato un rovescio che ha fatto letteralmente infuriare il tecnico granata: un 2 a 0 senza appello che ha certificato lo stato di crisi della squadra granata e la necessità di avere un Belotti sempre presente al centro dell'attacco.

Ora arriva questo match contro l'Atalanta, assolutamente da vincere se non si vuole davvero dire addio alle speranze di Europa. Ma i bergamaschi sono reduci dalla vittoria sulla Sampdoria (1 a 0 con rigore di Gomez procurato da Petagna) che ha rilanciato le ambizioni di Gasperini e i suoi ragazzi dopo lo stop esterno nello scontro diretto giocato all'Olimpico di Roma e terminato 2 a 1 per la truppa di Inzaghi al termine di novanta minuti ricchi di polemiche. Ora arriva questo match contro il Torino e Gasperini spera di replicare la bella partita giocata in casa del Chievo, precedente alla trasferta contro la Lazio e terminata con un 4 a 1 che non ha ammesso repliche.

Gasperini spera che il match si concluda come all'andata, ovvero con una vittoria: un girone fa i bergamaschi vinsero 2 a 1 e Gasperini salvò la panchina, dando poi il via ad una serie di risultati che ha portato l'Atalanta ad aver già ottenuto la salvezza e a lottare pienamente e con grandi possibilità per un posto in Europa League. Andando a vedere le quote del match tra Torino e Atalanta, si scopre come i bookmakers diano ancora fiducia alla squadra di Mijhialovic: secondo la Snai un'affermazione del Torino, che potrà contare nuovamente su Belotti, risulta infatti leggermente più probabile di un colpo esterno dell'Atalanta (il segno 1 viene pagato 2,35 volte la posta e il segno 2 3,10). Il pareggio risulta essere il risultato meno probabile, venendo pagato 3,30 volte la posta.

Torino-Atalanta, domenica 29 gennaio 2017 alle ore 12.30, sarà una sfida trasmessa in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky sui canali 206 e 251 (Sky Supercalcio e Sky Calcio 1 HD) del satellite. Il sito skygo.sky.it si occuperà invece della diretta streaming video via internet per gli abbonati alla piattaforma satellitare.