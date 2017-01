UDINESE MILAN / Streaming video e diretta tv: ecco come vedere la partita

UDINESE-MILAN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA? - La partita tra Udinese e Milan sarà visibile in diretta streaming su Sky Go, applicazione grazie alla quale la sfida può essere eseguita anche con PC, smartphone e tablet. La telecronaca sarà curata da Federico Zancan, affiancato da Luca Pellegrini, che si occuperà invece del commento tecnico. Gli inviati Peppe Di Stefano e Marco Nosotti interverranno da bordo campo per gli aggiornamenti durante la partita e i contributi pre e post partita con le voci dei protagonisti. Paolo Ciarravano, invece, si occuperà della telecronaca di Diretta Gol. Ma su quale canale verrà trasmessa la partita tra Udinese e Milan? Basta collegarsi su Sky Calcio 2, disponibile anche nella versione in alta definizione.

Il match Udinese-Milan in diretta tv: può essere seguito, oltre che dagli abbonati alla pay tv satellitare, anche da chi ha un contratto con la pay tv del digitale terrestre. Qual è l'offerta di Mediaset per quanto riguarda questa sfida? La partita sarà disponibile su Premium Sport 2, anche nella sua versione HD. La telecronaca sarà curata da Roberto Ciarapica, mentre del commento tecnico si occuperà Giancarlo Camolese. La telecronaca del tifoso, invece, con Carlo Pellegatti. Da bordo campo gli inviati Dario Donato e Massimo Veronelli per tutte le informazioni durante la partita e le interviste ai protagonisti nel pre e post partita.

Reduce da tre sconfitte consecutive, l'Udinese ospita il Milan con l'obiettivo di invertire la rotta: affrontare i rossoneri non sarà affatto semplice, però, nonostante le recenti sconfitte contro la Juventus, in Coppa Italia, e il Napoli, nell'ultimo turno di campionato. La squadra di Vincenzo Montella deve, infatti, tornare a vincere per restare agganciata al treno che porta in Europa. Sfida a distanza tra gli attaccanti Thereau e Bacca, ma i giocatori che possono decidere la partita sono tanti, soprattutto per quanto riguarda il Milan. E allora non ci resta che seguire Udinese-Milan, match della ventiduesima giornata di Serie A.

