Venezia-Parma/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA VENEZIA-PARMA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Venezia-Parma sarà diretta dall’arbitro Francesco Guccini di Albano Laziale, assistito dai guardalinee Andrea Trovatelli di Pistoia e Filippo Bercigli di Valdarno. Grande attesa per la partita dello stadio Pierluigi Penzo, valida per la 23^giornata di Lega Pro e in programma domenica 29 gennaio 2017. Dalle ore 14:30 i padroni di casa del Venezia affrontano il Parma a caccia di altri 3 punti, per blindare il primo posto nel girone B.

Prima della sfida diretta la classifica vede il Venezia davanti a tutti a quota 45, mentre il Parma segue a meno 3 con i suoi 42 punti: una vittoria al Penzo porterebbe quindi i gialloblu in testa assieme ai lagunari. Parma che inoltre vorrà riscattare il ko subito nella partita di andata: il 13 settembre scorso i gialloblu furono sconfitti al Tardini con il punteggio di 1-2, al gol in avvio di Evacuo (2’, su rigore) rispose nel finale il micidiale uno-due veneziano firmato da Moreo (89’ minuto) e Domizzi (91’).

Nel prosieguo del torneo i ducali hanno cambiato allenatore, salutando Luigi Apolloni dopo la ‘rivoluzione’ di fine novembre ed ingaggiando al suo posto Roberto D’Aversa, dopo un breve interregno del vice Stefano Morrone.

Il Venezia invece ha affidato il suo ambizioso progetto a Pippo Inzaghi e finora, pur tra le fisiologiche difficoltà di una stagione sportiva, l’ex bomber di Juventus e Milan è riuscito a rimanere in corsa per la promozione diretta in Serie B (riservata solo alla prima in classifica, mentre le 9 squadre seguenti giocheranno i playoff). In particolare, dal 18 dicembre il Venezia si trova al primo posto, anche perché le inseguitrici più immediate non hanno approfittato del passaggio a vuoto che, tra il 18 e il 23 dicembre, ha visto i lagunari pareggiare con la Maceratese (3-3) e perdere a Forlì (1-0).

Il Parma dal canto suo ha saputo risalire la china nelle ultime settimane: dall’8 dicembre ad oggi i gialloblù hanno ottenuto 5 vittorie e 1 pareggio incassando solamente 2 reti. In tema di difesa però nessuno fa meglio del Venezia del girone B, che con 17 reti al passivo registra la retroguardia meno battuta assieme a quella del Lumezzane. Curiosamente però, i lagunari hanno concesso 12 gol tra le mura amiche e solo 5 in trasferta, dove per contro hanno segnato di meno (12 centri contro i 20 casalinghi). Finora inoltre, solo il Padova è uscito dal Penzo con i 3 punti in tasca: è successo il 28 novembre scorso, quando i biancoscudati si sono imposti per 1-3.

In 11 partite disputate in casa, il Venezia ha ottenuto 6 vittorie, 4 pareggi e per l’appunto solo una sconfitta: un ruolino identico a quello del Parma lontano dal Tardini. Un dato che contribuisce a rendere equilibrato il pronostico di questa partita, anche se le principali agenzie di scommesse propendono per il successo dei padroni di casa. snai.it ad esempio valuta il segno 1 per la vittoria del Venezia a quota 2,25, il segno X per il pareggio finale a 3,10 e il segno 2 per il colpo esterno del Parma a quota 3,20. Opzione Under fissata a quota 1,65, Over a 2,05, opzione Gol a 1,80 e NoGol a 1,87.

Probabili formazioni: per il Venezia mister Inzaghi dovrebbe confermare in blocco l’undici titolare domenica scorsa a Reggio Emilia. Spazio quindi a Facchin tra i pali, davanti a lui la coppia di difensori centrali composta da Modolo e Domizzi, mentre gli esterni bassi saranno Malomo a destra e Garofalo sulla fascia sinistra. A centrocampo il dubbio riguarda il croato Stulac, cui potrebbe essere preferito Fabris, mentre le altre due caselle saranno occupate da Acquadro e Soligo. Tridente offensivo con il centravanti spagnolo Alex Geijo supportato da Stefano Moreo e Marsura.

Il Parma dovrebbe rispondere con il modulo 3-5-2, impiegato con successo nell’ultimo turno contro il Santarcangelo. In porta Frattali, arrivato a gennaio dall’Avellino; nel terzetto difensivo troverà posto anche Giorgino, centrocampista di ruolo ma capace di adattarsi nel reparto arretrato. Con lui anche Canini e Saporetti. Chiavi del centrocampo in mano a Munari, altro acquisto del mercato invernale che sarà fiancheggiato da Corapi e Scavone. Esterni Mazzocchi e Nunzella, attaccanti Calaiò ed Evacuo anche se quest’ultimo sembra vicino al trasferimento all’Alessandria.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Venezia-Parma si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest'anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

