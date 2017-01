Verona-Salernitana / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Serie B 2017, oggi)

DIRETTA VERONA-SALERNITANA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 29 GENNAIO) - Verona-Salernitana, diretta dall'arbitro Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli, si goca domenica 29 gennaio 2017 alle ore 17.30, sarà il posticipo domenicale della seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B. Un banco di prova complicato per la capolista Hellas, che ha iniziato l'anno nuovo con gli stessi tentennamenti che avevano contraddistinto la fine del girone d'andata nella parte conclusiva del 2016. A Latina i gialloblu sono andati incontro alla quarta sconfitta nelle ultime nove partite di campionato, un rallentamento abbastanza evidente rispetto al ritmo da schiacciasassi mantenuto dagli scaligeri nella prima metà del girone d'andata.

Nonostante il secco ko in casa dei pontini, il Verona ha mantenuto comunque la testa della classifica, con due punti di vantaggio sulla Spal seconda e tre sul Frosinone terzo. La promozione resta però più che mai in bilico, e alla squadra di Pecchia serve ora una convincente vittoria interna per ritornare a lanciare un segnale chiaro al campionato. La Salernitana dal canto suo è ben consapevole che la trasferta di Verona è forse la più impegnativa in assoluto a livello di difficoltà, ma le ultime due vittorie interne dei granata contro Perugia e Spezia, ottenute proprio a cavallo della sosta, hanno permesso ai campani di portarsi a centro classifica, seppur ancora con tre sole lunghezze di vantaggio sulla zona play out. All'andata i campani hanno imposto il pari agli scaligeri che non possono però a questo punto permettersi di sbagliare, per non rischiare di perdere la vetta considerando le distanze ravvicinate nell'alta classifica.

Allo stadio Bentegodi di Verona saranno queste le probabili formazioni che scenderanno in campo. Hellas schierato con il brasiliano Nicolas a difesa della porta, mentre Bianchetti e il romeno Boldor saranno impiegati come difensori centrali. Romulo, Zaccagni e il brasiliano Bessa giocheranno titolari a centrocampo, nel terzetto alle spalle del tridente offensivo composto dal bomber Pazzini, rimasto però a secco nella trasferta di Latina, dall'argentino Juanito Gomez e da Siligardi. Risponderà la Salernitana con Gomis in porta, Tuia, Perico e Bernardini impiegati dal primo minuto nella difesa a tre, mentre Della Rocca e Busellato giocheranno al centro della difesa, con Improta schierato come esterno di fascia destra e Vitale come esterno di fascia sinistra. Il brasiliano Ronaldo avrà invece compiti da trequartista, schierato di supporto offensivo con Coda e Donnarumma confermati nel tandem offensivo.

4-3-3 confermato per il Verona di Fabio Pecchia che, dopo aver conquistato in solitudine nel turno della vigilia di Capodanno il titolo d'inverno, si aspettava di certo di avere un approccio diverso alla ripresa del campionato. Le cadute improvvise sono state una costante della squadra scaligera in questa stagione: la lunghezza estenuante del campionato di Serie B rappresenta un'insidia notevole per squadre costruite per lottare per la massima serie, ma che devono raggiungere un livello di continuità difficile da ottenere dopo la retrocessione della passata stagione. Difensivamente i gialloblu devono migliorare meccanismi che rischiano di vanificare quanto di buono fatto, il più delle volte, dall'attacco.

Parlando di continuità, la Salernitana di Bollini sta vivendo uno dei suoi momenti migliori sin dall'inizio della stagione. L'ex tecnico della Lazio Primavera sta lavorando su un 4-3-1-2 che ha regalato ottime prestazioni negli ultimi due impegni casalinghi, ma i granata in trasferta in questo campionato hanno vinto finora una sola partita, l'exploit di Frosinone del 10 dicembre scorso. Di sicuro per i campani migliorare anche il rendimento esterno significherebbe mettere un'ipoteca su quella tranquilla salvezza che resta l'obiettivo primario dopo le grandi sofferenze della passata stagione ed i play out vinti contro il Lanciano.

Il Verona viene comunque considerato maggiormente attrezzato dalle agenzie di scommesse per la conquista dei tre punti, e il ritorno alla vittoria degli scaligeri viene quotato 1.80 da William Hill, mentre Paddy Power offre a 3.50 la quota per l'eventuale pareggio e Bwin a 5.25 la quota per il colpaccio esterno al Bentegodi della compagine campana. Sul canale 252 di Sky (Sky Calcio 2 HD) sarà possibile seguie la diretta tv esclusiva, per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare, di Verona-Salernitana, domenica 29 gennaio 2017 alle ore 17.30. La diretta streaming video via internet sarà garantita, sempre per gli abbonati, sul sito skygo.sky.it.

