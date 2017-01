Video / Lazio-Chievo (0-1): highlights e gol della partita (Serie A, 22^ giornata)

VIDEO LAZIO-CHIEVO (RISULTATO FINALE 0-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 22^ GIORNATA) - Un Chievo corsaro batte la Lazio nell’anticipo delle 18.00 della ventiduesima giornata di Serie A, grazie al gol al 90° minuto di Inglese. Si tratta di un risultato sorprendente vista la superiorità che la Lazio ha saputo dimostrare sul campo fino al gol decisivo del Chievo. A conferma di ciò i dati provenienti dal sito della Lega Serie A mostrano come i padroni di casa abbiano dominato nel possesso di palla (60% contro il 40% del Chievo) ma soprattutto nelle conclusioni. La squadra di Inzaghi ha calciato complessivamente 21 volte centrando lo specchio in otto occasioni, mentre il Chievo ha concluso in porta solo 2 volte sui 4 tiri totali. Marco Parolo è stato il calciatore che si è messo in mostra per il maggior numero di tiri in porta con 4 conclusioni nello specchio ma la bravura di Sorrentino ha negato la gioia personale al centrocampista della Lazio. A livello difensivo si è fatto notare, invece, il capitano della Lazio Lucas Biglia con 11 palloni recuperati, seguito a distanza da Hetemaj del Chievo fermatosi a quota 7. Grazie a questa vittoria il Chievo mette fine ad un periodo negativo in campionato e raggiunge la decima posizione in classifica con 28 punti, mentre la Lazio subisce una sconfitta dolorosa dopo la netta sconfitta di settimana scorsa contro la Juventus. (Paolo Zaza)

