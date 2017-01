Video/ Novara-Pisa (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 23^ giornata)

VIDEO NOVARA-PISA (RISULTATO FINALE 1-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 23^ GIORNATA) - Finisce uno a uno il match di Serie B tra Novara e Pisa, valido per il ventitreesimo turno del campionato cadetto. Le due squadre si sono divise la posta in palio al termine di novanta minuti particolarmente combattuti. Dal punto di vista del possesso palla si impone il Novara con il 54%. Stessa sorte nei tiri in porta: ben cinque le conclusioni dei padroni di casa, quattro invece il dato numerico raccolto dal Pisa. Entrambe le squadre hanno battuto venti punizione a testa, mentre i calci d'angolo totali sono dieci. Per quanto riguarda la situazione disciplinare, è stata una partita piuttosto maschia con 36 falli e cinque cartellini estratti dal direttore di gara, di cui uno rosso. Nel post partita, spazio alle parole del presidente del Pisa Giuseppe Corrado che commenta così l'incontro: “Il gol poteva anche venire prima, ma comunque sappiamo che per arrivare all’obiettivo dobbiamo soffrire, quindi prendiamoci il punto: dei ragazzi mi son piaciuti la tenacia e l’istinto, hanno messo grinta su ogni pallone per raddrizzare il risultato, e questo è un aspetto positivo. Sicuramente abbiamo sofferto il terreno, lo diceva anche il mister, è un campo particolare il sintetico, poi il Novara è più esperto di noi, che siamo giovani. Ed ecco, la reazione mi ha fatto gioire di più proprio perché è arrivata dai giovani”. (Jacopo D'Antuono)

