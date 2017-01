Video/ Pro Vercelli-Trapani (1-3): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 23^ giornata)

VIDEO PRO VERCELLI-TRAPANI (RISULTATO FINALE 1-3): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 23^ GIORNATA) - Ci è voluto un po' di tempo, ma la cura Calori comincia a fare effetto: seconda vittoria di fila per il Trapani che resta sempre ultimo in classifica ma ha ridotto a sei punti il gap sulla zona salvezza. Espugnato il Piola di Vercelli con gli ospiti che vincono in rimonta per 3 a 1. Primo tempo appannaggio dei padroni di casa che colpiscono una traversa con La Mantia che poi, poco prima dell'intervallo, porterà in vantaggio la formazione allenata da Longo. A inizio ripresa la Pro Vercelli prova a chiudere i conti ma a riaprire la contesa, nel momento forse più critico di tutto il match per gli ospiti, è Pagliarulo che ristabilisce l'equilibrio. Nelle battute conclusive il Trapani mette definitivamente la freccia con il gran gol da fuori area di Barillà e poi a tempo praticamente scaduto archivia la pratica in contropiede con Jallow che fissa il punteggio sul 3 a 1. La formazione siciliana sale a 19 punti ottenendo così il primo successo esterno in campionato, la Pro Vercelli rimane ferma a quota 23 in piena zona retrocessione e che non ha saputo sfruttare i 7 tiri in porta, il 55% di possesso palla e le 6 parate effettuate da Pigliacelli che ha tenuto a galla i suoi quando erano in difficoltà.

LE DICHIARAZIONI - Il tecnico della Pro Vercelli, Moreno Longo, non nasconde l'amarezza per il KO in casa contro il Trapani: "Non sarà sicuramente facile accettare questa sconfitta ma dobbiamo andare avanti per la nostra strada, non abbiamo altra scelta. Il Trapani è stato bravissimo a sfruttare al meglio le occasioni che ha creato, mentre noi non siamo stati altrettanto precisi sotto porta. Non ci voleva questa battuta d'arresto in un periodo in cui la squadra aveva cominciato a dare continuità ai risultati, adesso non resta che rimboccarci le maniche e tornare subito a lavorare a testa bassa".

Il tecnico del Trapani, Alessandro Calori, è sicuramente soddisfatto per aver espugnato il Piola: "I miei ragazzi non hanno mai mollato, neanche sullo 0-1 quando la partita sembrava mettersi davvero male per noi. Gettando il cuore oltre l'ostacolo sono riusciti a ribaltare il risultato e a ottenere tre punti di fondamentale importanza con l'atteggiamento giusto, mi è davvero piaciuta la risposta arrivata dal campo. Noi siamo stati bravi a crescere nella ripresa mentre gli avversari calavano, vincere qui non era affatto semplice". (Stefano Belli)

