Video/ Ternana-Cittadella (1-0): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 23^ giornata)

VIDEO TERNANA-CITTADELLA (RISULTATO FINALE 1-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 23^ GIORNATA) - Finisce uno a zero il match di Serie B tra Ternana e Cittadella, valido per il ventitreesimo turno del campionato cadetto allo stadio Libero Liberati di Terni. I rossoverdi padroni di casa hanno conquistato una vittoria importante per la classifica, lasciando a mani vuote i veneti. Dal punto di vista del possesso palla si impone la squadra di casa con il 53%. Nei tiri in porta meglio il Cittadella, più intraprendente con sei conclusioni. Tre in più rispetto alla Ternana. Entrambe le squadre hanno battute venti punizione a testa, mentre i calci d'angolo totali sono dodici. Per quanto riguarda la situazione disciplinare, è stata una partita piuttosto maschia con 38 falli e cinque cartellini estratti dal direttore di gara.

LE DICHIARAZIONI - Nel post partita è intervenuto in sala stampa mister Carmine Gautieri, che ha cosi commentato l'importante vittoria della sua Ternana: "Nel primo tempo abbiamo fatto molta fatica a far salire la squadra, anche se abbiamo detto un paio di giocare ottime pur sbagliando l'ultimo passaggio. Nel secondo tempo Avenatti ci ha dato più fisicità ma anche Monachello ha fatto bene. C'è da essere contenti ma dopo questa vittoria c'è sicuramente da lavorare moltissimo". (Jacopo D'Antuono)

CLICCA SUL PULSANTE > QUI SOTTO PER IL VIDEO DI TERNANA-CITTADELLA (RISULTATO FINALE 1-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 23^ GIORNATA)