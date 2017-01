Viterbese-Piacenza/ Info streaming video Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone A)

DIRETTA VITERBESE-PIACENZA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Viterbese-Piacenza sarà diretta dall'arbitro Stefano Lorenzin; alle ore 14:30 di domenica 29 gennaio le due squadre scendono in campo nella 23esima giornata della Lega Pro 2016-2017 (girone A). Le due squadre si trovano a pari punti, a quota 31, e sono al nono e decimo posto in graduatoria, gli ultimi due che forniscono il pass d'accesso ai suddetti playoff. Il Piacenza ha esordito nel 2017 con uno scialbo pareggio a reti bianche contro il Renate.

Probabilmente ha pesato sull'andamento della gara il fatto che fosse uno scontro diretto anche quello e le due compagini non sono riuscite ad esprimersi al massimo. Con lo stesso risultato la Viterbese Castrense ha cominciato l'anno, pareggiando sul campo della Racing Roma, in un derby laziale che non ha regalato molte emozioni e sussulti.

Lo studio delle formazioni nel pre-match è il prossimo passo da seguire per analizzare a fondo la gara. La Viterbese riproporrà il modulo 4-3-3, che ha già dimostrato di adattarsi alle caratteristiche dei giocatori a disposizione di mister Dino Pagliari. Nel ruolo di estremo difensore, altrimenti detto portiere, verrà impiegato Iannarilli, sostenuto dalla difesa a quattro composta dal terzino destro Pandolfi, dal primo difensore centrale Dierna, dal secondo difensore centrale Celiento e dal terzino sinistro Pacciardi.

A centrocampo, assieme al mediano di rottura Cuffa, giocheranno la mezzala destra Cardore e la mezzala sinistra Cenciarelli. L'undici titolare verrà completata dal tridente d'attacco, che sarà composto dall'ala destra Falcone, dall'ala sinistra Neglia e dalla punta centrale Jefferson, attaccante con diversi anni d'esperienza in Serie B.

Gli ospiti del Piacenza dovrebbero essere addirittura più spregiudicati. Infatti il modulo che proporrà il tecnico Arnaldo Franzini sarà il 4-2-3-1, con cui gli emiliani cercheranno di aggirare sugli esterni la resistenza della Viterbese. In porta spazio a Pelizzoli, mentre in difesa giocheranno i terzini Abbate e Agostinone e i due difensori centrali Pergreffi e Sciacca.

A centrocampo i due mediani di contenimento risponderanno ai nomi di Segre e Cazzamalli, ch faranno da raccordo fra la difesa e la trequarti; in questa posizione giocheranno gli uomini di fantasia, Matteassi sulla fascia destra, Hraeich al centro e Franchi sulla fascia destra. L'ultimo tassello che completerà il puzzle sarà quello del centravanti Razzitti, elemento di spicco dei Lupi.

La gara, o almeno è quello che si augurano i tifosi, sarà ricca di occasioni e colpi di scena. Vedremo numerosi ribaltamenti di fronte, con cui entrambe le squadre cercheranno di arrivare in porta in maniera immediata, senza dover ricorrere ad azioni elaborate. Le azioni del Piacenza confluiranno soprattutto su Razzitti, abile catalizzatore di palloni e cecchino d'area di rigore. Inoltre con la sua capacità di difendere il pallone è in grado di creare occasioni pericolose dal nulla, servendo i compagni con sponde e assist smarcanti.

In molti sono interessati alle quote della sfida, che sono state emesse da poco dalle agenzia di scommesse. Per esempio Paddy Power ha quotato il successo casalingo della Viterbese Castrense a 2.20, mentre il pareggio pagherebbe 3.10 volte. Infine la vittoria esterna del Piacenza ha una quota di 3.25.

Viterbese-Piacenza non godrà di una diretta tv ma, come per tutte le partite di Lega Pro, l'appuntamento è su Sportube.tv per la diretta streaming video: da questa stagione per accedere al servizio e assistere alla partita su PC, tablet o smartphone dovrete pagare una quota in abbonamento.

