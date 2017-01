BIGLIETTI NAPOLI REAL MADRID: INFO E ULTIME NOTIZIE, QUANTI NE RESTANO E COME ACQUISTARLI (CHAMPIONS LEAGUE 2017) - La febbre per Napoli-Real Madrid è già salita altissima: mancano ancora più di due mesi al ritorno degli ottavi di Champions League (in programma martedì 7 marzo) ma, vuoi per il fatto che il Napoli non giocava un ottavo da cinque anni, vuoi per il grande blasone dell’avversario, la caccia ai biglietti è già cominciata diventando peraltro un caso, che ha fatto infuriare non pochi tifosi. Intanto diciamo che sarà ancora possibile acquistare i tagliandi per la partita: a partire dalle ore 12 di domani le abituali rivendite listicket metteranno in vendita i biglietti rimasti per i settori Distinti (al prezzo di 100 euro) e Curva (50 euro). Tuttavia il fenomeno del secondary ticket è tornato a colpire: la scorsa settimana i primi biglietti (circa 40000) sono andati esauriti nel giro di 20 minuti, ma poco dopo su alcuni siti specializzati gli stessi tagliandi, che non erano più disponibili ai botteghini, sono ricomparsi a cifre esorbitanti (si è parlato anche di 600 euro). I tifosi non l’hanno presa affatto bene; di fatto a oggi le disponibilità di biglietti riguardano poche centinaia di posti nei settori già detti, e qualcosa sulle tribune Nisida e Posillipo. Considerato che per i tifosi del Real Madrid i biglietti previsti sono 4 mila, il San Paolo sarà tutto esaurito ma è chiaro che, vista l’enorme quantità di richiesta, molti sostenitori del Napoli non riusciranno ad andare allo stadio. Sui social network intanto c’è chi se la prende con Aurelio De Laurentiis: il presidente ha annunciato l’acquisto di Leonardo Pavoletti ma l’attenzione è tutta rivolta a Napoli-Real Madrid. Qualcuno ha ricordato come per la partita di Champions League ci sia una corsa pazza all’acquisto dei biglietti, ma la gara di sabato sera contro la Sampdoria (Serie A) al momento preveda 20000 spettatori. Nei prossimi giorni vedremo come evolverà la situazione.

